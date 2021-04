‘Se fosse empresa, teria falido há tempos’

Novo CEO do Botafogo, Jorge Braga se manifestou nesta segunda-feira (26), através de nota oficial publicada no site do clube carioca. Após 30 dias à frente do cargo, o dirigente falou sobre a atual situação do Glorioso, revelou algumas medidas que já estão sendo tomadas e também sobre o caminho a seguir para um futuro próspero do time, que passa por um momento bastante delicado financeiramente.

“A situação do clube é desafiadora em todos os sentidos. Do caixa ao futebol, temos tudo para fazer. Não basta saber o quê mas também o como. Se fosse uma empresa, o Botafogo já teria falido há tempos. Devem existir poucos clubes no mundo com uma relação dívida/receita igual à nossa que ainda estejam vivos”, começou por dizer.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Porém, a parte mais importante desta transformação é a visão e a convicção da mudança radical de práticas amadoras, que já aconteceu com a nova gestão liderada pelo Presidente Durcesio Mello. Mudar uma cultura centenária requer primeiro coragem e convicção, e isto, com a sua liderança, este time tem de sobra”, prosseguiu.

Em relação ao processo de restruturação do clube, Braga revelou que o mesmo será dividido em quatro diferentes etapas.

“Segundo a minha visão de CEO, o projeto possível para o Botafogo tem quatro etapas que precisam ser executadas com urgência e precisão: parar a hemorragia do caixa; reestruturar o modelo de negócio (custos vs. receitas) que é historicamente deficitário; captar novos recursos em quantidade e forma suficientes para podermos, por último, enfrentar e reestruturar a dívida bilionária”, disse.

Braga também tocou em alguns pontos importantes para a temporada, na qual Botafogo disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. Entre eles, a queda de receita em relação à última campanha, quando o clube ainda estava na elite.

“Na dimensão das receitas de médio/curto prazo, nada se compara àquelas que receberemos ao voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Serão mais de R$ 100 milhões quando se somam as receitas de transmissão (abertas e pay-per-view) com a valorização das propriedades de marca e patrocínios”, prosseguiu.

Ele também deixou claro que o objetivo do Glorioso para a temporada não é necessariamente ser campeão da segunda divisão, mas brigar pelo menos por um 4º lugar na Série B, que dará o acesso à elite ao clube.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Entendo e respeito profundamente o desejo da torcida por títulos mas, frente à nossa dura realidade, nosso único objetivo realista é perseguir o 4º Lugar no Campeonato que começa agora no fim de maio, e voltarmos para a Série A, de onde nunca deveríamos ter saído. Qualquer coisa diferente disso é pedir para fracassar”, concluiu.

Por último, o CEO ainda falou sobre o projeto da S/A do clube e disse que ele só terá sucesso se quatro pilares foram seguidos à risca.

“Quero falar do projeto da S/A ou qualquer outro modelo que permita captar recursos para enfrentarmos esta dívida bilionária. Para funcionar, ele precisa ter quatro pilares fundamentais que não podem ser descuidados: Credibilidade de quem o conduz; Segurança jurídica e financeira para ambos investidores e Clube; Destinação específica e clara de recursos para o futebol (profissional e base) e retorno atraente para investidores profissionais e individuais. Não atender de forma eficaz a qualquer destes requisitos é por em risco a única chance do BFR de sair deste ciclo vicioso em que se encontra”, disse.

“O Botafogo tem pressa, mas não pode errar mais. Ou o balanço de consequências será inevitável”, finalizou.