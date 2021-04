‘Se não está contente, troque de trabalho’

Com apenas 22 anos e tido como um dos melhores atacantes do mundo, Kylian Mbappé parece não estar muito contente com a imprensa francesa.

Logo após a vitória por 1 a 0 da seleção francesa em cima da Bósnia e Herzegovina pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2022, o atacante desabafou em entrevista à rádio RTL, o atacante deu a entender que pode sim deixar o Paris Saint-Germain em um futuro próximo.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“É claro que cansa, principalmente quando você joga por um clube do seu país, quando você dá tudo pela seleção. É diferente para jogadores que atuam no exterior, que só voltam à França para os jogos com a seleção. Eu estou lá o tempo todo, então falam muito mais. Veremos o que acontece. Claro que (os críticos) desempenham um papel, mas não é só isso. O mais importante é sentir-se bem onde estiver e se divertir todos os dias”.

Após as fortes declarações, Mbappé também ouviu o que não quis. Em declarações ao canal RMC Sport, no qual trabalha como comentarista, Jean-Michel Larqué, ex-nome do Paris Saint-Germain, detonou o atacante e fez duras críticas ao craque francês.

“Não me importo com o humor de Mbappé no final do jogo, o que me interessa é o jogo em si. Eu não me importo se você não se importa em ser criticado. Não o incomoda quando ele é rotineiramente chamado de ‘aberração’. Como é que um jogador que joga fora da França é menos criticado do que aquele que joga num clube francês? (Mbappé também incluiu esta reclamação em suas declarações)”.

“A crítica vem depois de dois jogos muito medíocres e não levo em consideração o jogo contra o Cazaquistão, onde perde um pênalti. E os jornalistas não podem dizer que Mbappé não está bem no momento na seleção francesa? Essa é a verdade. Faça o que quiser, mas se o Sr. Mbappé não ficar feliz quando dizemos que ele não se sai bem há dois jogos, que mude de emprego”, finalizou o comentarista.