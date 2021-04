‘Se quisesse ficar, já teria dito’

A novela envolvendo a possível saída de Lionel Messi do Barcelona segue sendo assunto na Europa. Enquanto ainda não se sabe onde o argentino jogará na próxima temporada, muitos especulam sobre seu futuro.

Para o ex-técnico do Real Madrid José Antonio Camacho, o camisa 10 blaugrana não seguirá na Catalunha, pois, se fosse seguir, já teria confirmado sua renovação contratual.

“Será difícil que Messi fique no Barcelona. Há três meses, as coisas estavam muito claras, agora nem tanto. Parece-me que, se ele quisesse ficar, já o teria dito. E teve uma boa oportunidade com a chegada de Joan Laporta”, afirmou.

Aos 33 anos, Messi está nos últimos meses de seu contrato com o Barça. Caso queira, o craque argentino já poderá assinar um pré-acordo com qualquer outro clube do mundo.

As notícias de sua saída surgiram após a eliminação para o Bayern de Munique, na Uefa Champions League da última temporada. Desde então, Manchester City e Paris Saint-Germain apareceram como principais candidatos para contratá-lo.