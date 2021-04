‘Se quisesse jogar lá, teria jogado’

Luis Fabiano é um dos principais ídolos da história do São Paulo, mas teve seu nome ligado ao Corinthians em diversas ocasiões. Nesta segunda-feira, o atacante revelou que recebeu uma “grande proposta” do clube alvinegro em 2011 e só não aceitou porque não quis.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!