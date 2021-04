‘Se rolar algo, rolou, mas imagino que não’, diz Lucas Penteado sobre Gil

Algumas vezes durante o confinamento do Big Brother Brasil, Gilberto falou sobre o ex-brother Lucas Penteado, com quem trocou beijos em uma festa, com carinho e chegou a dizer que se apaixonou pelo ator. Em entrevista à Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Lucas, no entanto, não deu uma garantia de que o romance continuará aqui fora.

“A gente teve uma paixão um pelo outro no sentido de compreender o quanto o jovem brasileiro é guerreiro. Ele comentou que morou na rua, assim como eu. As pessoas estão confundindo a paixão por causa do beijo. Se ele sair e rolar algo, rolou, mas imagino que não. Ele é da cachorrada, e eu já fui. No momento estou mais tranquilo. Não sei se haveria um relacionamento”, contou.

Lucas, que desistiu do reality show nas primeira semanas do confinamento, comentou também a relação com outros brothers e as situações de bifobia – preconceito contra bissexuais – que passou dentro da casa. A ex-sister Lumena chegou a reconhecer publicamente um comentário bifóbico e tentou se retratar durante uma live.

“Me afetou porque eu estava presente. Mas o “BBB” é visto por milhões de pessoas, então, o pedido de desculpa tem que ir além. Eu perdoei todos com o perdão que espero do semelhante. Entendi o que ela estava fazendo por causa do jogo. No momento em que saí pela porta, ficou lá. Só que acionar os gatilhos das pessoas é perigoso. Muitos morrem por causa da homofobia. E ela sabia, por ser uma mina preta, homossexual assumida. É uma discussão que quero ter adiante porque a contextualização que me pedem para fazer também interpreto como homofóbica. Temos que nos explicar o tempo todo por não sermos estereotipados”, disse. Sobre alguns brothers, o ator afirmou que não quer encontrar – Karol Conká e Nego Di foram alguns dos que ele não reviu após o programa.