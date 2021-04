se time do Catar não pagar R$ 40 milhões à vista, Dudu voltará ao Brasil

Nesta segunda-feira, o Al-Duhail, do Catar, divulgou que o atacante Dudu ficou fora da lista de inscritos da Liga dos Campeões da Ásia. Com isso, imediatamente a torcida do Palmeiras se animou com uma possível volta do jogador.

O atleta está emprestado até 30 de junho de 2021 à equipe do Oriente Médio, que tem a opção de executar a compra por 6 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões, na cotação atual).

Segundo apurou o ESPN.com.br, o Al-Duhail tem até 15 de maio para avisar que irá exercer a compra, e até meados de junho para fazer o pagamento ao Verdão. Se tudo correr assim, ele seguirá no Catar. Até o momento, porém, o Alviverde não foi procurado.

Nos bastidores palestrinos, a não inscrição de Dudu na AFC Champions foi vista de duas formas.

A primeira é mais pragmática, pensando que o Al-Duhail está apenas evitando “perder” um inscrito no torneio continental, já que ainda não tem certeza se terá Dudu depois de junho.

A segunda é no sentido de que os cataris querem tentar baixar o valor de 6 milhões de euros para comprar o brasileiro, mandando uma mensagem de que ele não é tão essencial assim para o elenco, apesar de ter sido líder de gols e assistências desde que chegou.

Dudu durante jogo entre Al-Duhail e Al-Ahly, pelo Mundial de Clubes Getty Images

De acordo com apuração da reportagem, porém, o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, está irredutível na questão.

Caso o Al-Duhail esteja executando uma estratégia para tentar diminuir o montante a ser pago por Dudu, a resposta já é clara: não será possível.

Ou seja: de acordo com decisão de Galiotte, ou o clube do Catar paga os R$ 40 milhões previstos em contrato à vista, ou o atacante retornará ao Palestra Itália em julho.

Caso o Al-Duhail faça a compra, no total o Verdão acumulará 13 milhões de euros (R$ 88,1 milhões) e negociará 80% dos direitos do atleta.

Vale lembrar que, pelo empréstimo de um ano, os cataris já pagaram 7 milhões de euros (R$ 47,44 milhões, na cotação atual).

O Alviverde se vem bem cercado na questão, já que o contrato foi redigido com todas as proteções possíveis à equipe, e agora aguarda o contato do Al-Duhail para resolver a questão.

Cabe salientar que, se o time do Oriente Médio não concluir a compra, terá que pagar uma multa de 2,5 milhões de euros (R$ 16,94 milhões) ao próprio Dudu.