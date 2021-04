‘Se tiver que sair faísca, vai sair’

Neste sábado, o Real Madrid recebe o Betis, às 16h (de Brasília), no Alfredo Di Stéfano, precisando vencer para seguir na luta pelo título de LaLiga. A ESPN Brasil e o ESPN App exibem a partida ao vivo com exclusividade.

Na equipe merengue, o atacante Vinicius Jr. sabe que terá um desafio enorme pela frente: enfrentar a marcação do lateral-direito Emerson Royal, brasileiro que é um dos grandes destaques do Campeonato Espanhol na temporada.

Em entrevista à ESPN Brasil, o ex-jogador de Ponte Preta e Atlético-MG, que está emprestado pelo Barcelona ao Betis até o fim dessa temporada, falou sobre a expectativa de enfrentar o Madrid e ressaltou que o Betis tem tudo para enfrentar os blancos “de igual para igual”.

“Claro que a gente tem esses jogos que todos querem estar. Todos gostam de jogar contra Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. É bom para todo jogador. Mas, com a mentalidade que a gente tem hoje no Betis, almejando chegar na Europa League e nas melhores colocações, cada partida é importantíssima”, afirmou.

“A gente tem uma oportunidade no sábado, e, com todo respeito ao Real Madrid, que é uma equipe de jogadores de muita qualidade e que podem desequilibrar a qualquer momento, a gente está preparado para enfrentá-los de igual para igual. Para mim, tem um gostinho especial fazer um grande jogo contra eles”, ressaltou.

Sobre a marcação em Vinicius Jr., Emerson lembrou que os dois são ótimos amigos, até porque se conhecem das seleções brasileiras de base.

No entanto, o ala assegura que, na hora que o juiz apita, as amizades ficam de lado, e ele já prevê possíveis “faíscas” no enfrentamento ao ex-flamenguista.

“O Vinicius é um jogador que dispensa comentários. Para mim, é um dos jogadores que mais tive oportunidade de jogar contra. Um cara que pode desequilibrar qualquer partida. É só ver os jogos que ele fez recentemente contra Liverpool (pela Champions League) e Barcelona (por LaLiga). Um jogador de qualidade inquestionável”, elogiou.

“Porém, eu também o conheço bem… Somos amigos, eu brinco muito com ele: ‘Faça o seu trabalho e eu faço o meu’. Eu vou para campo para fazer o meu melhor e ele vai para fazer o melhor dele. Se tiver que sair faísca, vai sair”, bradou.

Brincalhão, Emerson diz ter “cartas na manga” para anular Vini no duelo deste sábado.

“Eu procuro fazer o meu trabalho, que é estar sempre o mais próximo possível dele, pois sei da qualidade que ele tem. Eu estudo o Vinicius, e ele sabe disso. Sabe que eu o conheço bem e estudo cada movimento. Eu tenho algumas cartas na manga para marcá-lo”, garantiu, antes de gargalhar.

“Só não vou falar agora… Mas é para poder dar umas pancadas nele! (risos)”, sorriu.





O Betis está atualmente em 5º lugar de LaLiga, com 49 pontos, enquanto o Real Madrid é o 2º, com 70.

O Atlético de Madrid lidera com 73, em uma reta final de temporada que promete ser eletrizante.

