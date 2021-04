Sebastianismo: a crença na volta de D. Sebastião

O Sebastianismo: um resumo

O Sebastianismo foi um importante movimento que acreditava na volta do rei D. Sebastião e na liberação de Portugal do domínio espanhol.

O mito é ainda mais importante pelo fato de que influenciou alguns movimentos messiânicos também no Brasil, como aquele do Arraial de Canudos.

Dessa maneira, não é de se surpreender que o Sebastianismo seja explorado por uma série de questões de história geral e de história do Brasil, tanto nos vestibulares, como na prova do ENEM.

O Sebastianismo: Definição

O Sebastianismo, também conhecido como Mito Sebástico ou Mito do Encoberto, foi um movimento que se iniciou em Portugal na segunda metade do século XVI, com a morte do rei D. Sebastião, no ano de 1578.

O rei desapareceu em uma batalha no norte da África, a Batalha de Alcácer-Quibir. Porém, como o seu corpo nunca foi encontrado, criou-se um mito em torno de sua figura.

Depois do desaparecimento, Portugal passa a enfrentar um período de decadência. Assim, muitos portugueses acreditavam que o rei voltaria e salvaria Portugal da crise que estava acontecendo naquele momento.

O Sebastianismo: Antecedentes Históricos

O rei D. Sebastião não deixou herdeiros. Assim, no ano de 1580, constatando o desaparecimento do monarca, os espanhóis criaram a chamada União Ibérica, em que Portugal seria um domínio da Espanha.

Dessa forma, o trono de Portugal foi tomado por Felipe II, rei da Espanha, da casa de Habsburgo. A proclamação de Felipe como rei dos portugueses e a criação da União Ibérica criou um clima de insatisfação geral entre os lusitanos. Além disso, a partir de 1580, Portugal passou a enfrentar uma grave crise econômica, além daquele política já vigente.

Dessa forma, com um sentimento nacionalista ainda mais reforçado pela existência de um espanhol no trono português, o povo criou o Sebastianismo, mito que afirmava que D. Sebastião estaria morto e voltaria para Portugal para libertar os portugueses dos espanhóis.

A partir da criação desse mito, diversos indivíduos apareciam se passando por D. Sebastião. Porém, quando a farsa era desmascarada, os falsos monarcas eram condenados à morte.

O Sebastianismo: Enfraquecimento

A crença no mito durou aproximadamente um século. Porém, o seu enfraquecimento entre as mentalidades portuguesas passou a acontecer no ano de 1640, quando, em 1 de dezembro, revoltosos sob o comando do Duque de Bragança lideraram o chamado Golpe de Restauração, que fez Portugal voltar a ser um Estado independente. O Duque se tornaria o rei D. João IV.

O Sebastianismo chegou também ao Brasil na forma de alguns movimentos populares e messiânicos. Antônio Conselheiro, por exemplo, no Arraial de Canudos, teria usado o mito para afirmar que D. Sebastião voltaria para restaurar a monarquia no Brasil.