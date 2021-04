Sebrae cria plataforma de negócios Unio

Impulsionada pela pandemia da Covid-19, a inclusão digital dos pequenos negócios é um assunto que vem despertando interesse nos empreendedores, mas também muitas dúvidas. Para o gerente de relacionamento digital do Sebrae (Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas) da Paraíba, João Jardelino, muitos empreendedores não sabem por onde começar essa inclusão digital do seu negócio, seja por falta de conhecimento, de tempo para o assunto, ou até mesmo por não ter percebido ainda a real necessidade de inovar.

“Estamos vivendo em mundo empresarial cada vez mais globalizado e aqueles que não criarem mecanismos adequados vão ter maiores chances de insucesso empresarial”- alerta ele. “Muitas vezes os pequenos negócios perdem oportunidades por não investirem em site, em páginas nas redes sociais e, também, por não terem uma comunicação efetiva com seus clientes por meio de ferramentas como o WhatsApp, que hoje são bastante comuns”, acrescentou João Jardelino.

Na semana passada, o Sebrae divulgou uma pesquisa feita em parceria com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) apontando que, para 55% dos donos de pequenos negócios, que ainda não entraram no digital, a maior dificuldade para conseguir inserir as micro e pequenas empresas nessa área é a falta de funcionários com habilidades e conhecimentos.

Mas apesar disso, 76% dos empreendedores que ainda não digitalizaram suas empresas pretendem investir, nos próximos 6 meses, para começar a efetuar vendas por meio da internet e aplicativos.

“A digitalização do pequeno negócio é um caminho sem volta e bastante acelerado pelo cenário de pandemia. Nem que seja para atrair e efetivar vendas pelo whatsapp, os empresários entenderam que é preciso criar formas digitais de manter e ampliar o mercado”, analisa o presidente do Sebrae, Carlos Melles.

Pensando nisso, e em diversos outros problemas que os donos de pequenos negócios enfrentam, o Sebrae do estado do Rio Grande do Sul criou o Unio, uma plataforma com o objetivo de ajudar os empreendedores a encontrar parcerias e serviços para negócios. Mas também é uma oportunidade para pessoas qualificadas divulgarem suas habilidades e oferecerem seus serviços.

Como funciona o Unio – para clientes

O cliente, na Unio, é aquele que possui uma demanda ou necessidade a ser preenchida. Ele faz um cadastro simples e gratuito, e mediante a confirmação dos dados, pode preencher um formulário de orçamento, explicando do que sua empresa precisa.

Assim, ele começa a receber propostas dos profissionais cadastrados, pode conversar com eles e decidir qual tem melhores habilidades para lhe atender, pelo valor que pode pagar. Tendo escolhido o profissional, faz o pagamento diretamente na plataforma, que vai liberar o valor ao prestador somente após o trabalho ser concluído. O cliente poderá deixar registrado sua opinião sobre o prestador do serviço.

Isso garante segurança nas transações financeiras, a possibilidade de encontrar as soluções que precisa em um só lugar, e o cliente pode conhecer melhor o prestador lendo as observações que outros clientes deixaram sobre ele. Para determinados serviços, o Sebrae oferece um subsidio de até 60% pela plataforma (variável conforme politica comercial do Sebrae). Pode verificar quais serviços oferecem descontos na área “Minha Conta” dos clientes, dentro da plataforma.

Se quiser apenas conhecer os prestadores de serviço antes de enviar a proposta, pode filtrar por assuntos de seu interesse, e olhar os diversos perfis de prestadores cadastrados. Eles colocam em seus perfis suas habilidades, interesses e experiências. Uma boa indicação faz toda a diferença.

Como funciona a Unio – para prestadores de serviços

O consultor, ou prestador de serviços, também faz um prévio cadastro no site da Unio. Preenche seu perfil colocando suas áreas de atuação, formação, experiências e interesses. Após o envio de documentação ao Sebrae, ele aprova ou não o perfil. Se aprovado, o prestador pode ter acesso à lista de solicitações dos clientes e enviar suas propostas.

É uma ótima alternativa para fazer uma renda extra, nestes tempos tão difíceis de pandemia.

Os serviços que podem ser oferecidos pela plataforma Unio se dividem em duas categorias: produtos de mercado e produtos Sebrae.

Produtos de mercado

Entram na categoria de produtos de mercado vários serviços cuja entrega pode ser negociada diretamente com o cliente. Para estes serviços, não é necessário possuir CNPJ ou emitir nota fiscal. As categorias são:

Design : design estratégico, experiência de usuário, UX design, desenvolvimento de websites, desenvolvimento de aplicativos;

: design estratégico, experiência de usuário, UX design, desenvolvimento de websites, desenvolvimento de aplicativos; Finanças : gestão financeira, tributação e sistemas contábeis;

: gestão financeira, tributação e sistemas contábeis; Inovação : inteligência artificial e IoT, propriedade intelectual, prospecção tecnológica, registro de marcas, transferência de tecnologias;

: inteligência artificial e IoT, propriedade intelectual, prospecção tecnológica, registro de marcas, transferência de tecnologias; Legislação : direito administrativo, direito digital, direito do trabalho e previdenciário, direito empresarial, direito tributário e fiscal;

: direito administrativo, direito digital, direito do trabalho e previdenciário, direito empresarial, direito tributário e fiscal; Marketing e vendas : estudo e pesquisa de mercado, inteligência competitiva;

: estudo e pesquisa de mercado, inteligência competitiva; Mercado : importação/exportação, legislação internacional para pequenos negócios, logística internacional, plano de internacionalização, inteligência de mercado;

: importação/exportação, legislação internacional para pequenos negócios, logística internacional, plano de internacionalização, inteligência de mercado; Novos Negócios : modelagem de negócios, negócios digitais;

: modelagem de negócios, negócios digitais; Recursos Humanos : cultura e clima organizacional, coaching, qualidade de vida, saúde ocupacional, sucessão empresarial;

: cultura e clima organizacional, coaching, qualidade de vida, saúde ocupacional, sucessão empresarial; Tecnologia da Informação: administração de redes, business intelligence, desenvolvimento de sistemas, gestão de dados, infraestrutura computacional, segurança da informação.

Produtos Sebrae

Os produtos Sebrae possuem uma politica de descontos e as entregas seguem um escopo. Contempla serviços técnicos, do quais são exigidos nota fiscal do consultor, que também precisa apresentar o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) exigido. Algumas das principais categorias contempladas são:

Ambientes , envolvendo memorial descritivo e desenhos técnicos com especificações de materiais/mobiliário, etc;

, envolvendo memorial descritivo e desenhos técnicos com especificações de materiais/mobiliário, etc; Estandes e quiosques , que requerem desenho técnico com plantas-baixa em escala adequada, elevações, vistas, cortes, piso, etc;

, que requerem desenho técnico com plantas-baixa em escala adequada, elevações, vistas, cortes, piso, etc; Comunicação visual , com a confecção de adesivos, displays, placas de sinalização, etc;

, com a confecção de adesivos, displays, placas de sinalização, etc; Marketing digital , envolvendo estrutura da campanha organizada, projeto detalhado, métricas a serem implementadas, monitoramento da estratégia digital, etc;

, envolvendo estrutura da campanha organizada, projeto detalhado, métricas a serem implementadas, monitoramento da estratégia digital, etc; Implementar 5S , que inclui plano de ação para implantar o Programa, realização de diagnóstico inicial da empresa, elaboração do plano de implantação, etc;

, que inclui plano de ação para implantar o Programa, realização de diagnóstico inicial da empresa, elaboração do plano de implantação, etc; Boas praticas de serviços em segurança de alimentos , aonde é necessário Manual de Boas Práticas e seus anexos obrigatórios, conforme legislação aplicável a cada tipo de atividade;

, aonde é necessário Manual de Boas Práticas e seus anexos obrigatórios, conforme legislação aplicável a cada tipo de atividade; Licenciamento ambiental, que envolve a elaboração de documentos necessários para solicitação de licença ambiental no órgão competente, etc.

Em ambos os tipos de produtos, os preços são definidos pelo consultor. Ao receber pelo serviço, são descontados taxas e impostos.