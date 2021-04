Secador estraga o cabelo? Descubra a melhor forma de secar os fios

Você já ouviu por aí que secar o cabelo com o secador faz mal para os fios? Esse é mais um daqueles mitos sobre saúde capilar. Um estudo da Universidade de Cambridge coordenado por Tim Moore, pesquisador da instituição e doutor em microeletrônica, chegou até o método ideal para secar o cabelo corretamente. E não, secar “ao ar livre” não é a melhor opção. As informações são da revista Cláudia.

Isso acontece porque, quando molhados, os nossos fios ficam mais frágeis. Logo, quanto mais rápido ele secar, menores serão as chances de danos.

E de onde surgiu esse mito de que secador estraga os fios? Bom, muita gente utiliza o aparelho de forma equivocada e perde a mão na temperatura e na distância em que ele precisa estar do cabelo. Esse mau uso não é nada benéfico para a saúde capilar.

Aprenda o passo a passo para secar o seu cabelo de forma saudável:

Nada de começar a secar os fios quando eles ainda estiverem encharcados. Primeiro, seque-os com a toalha de forma delicada, apertando os fios. Quando o acúmulo de água tiver saído, pode passar para a próxima etapa.

Muita gente desempenha essa etapa com pouco cuidado e acaba quebrando os fios. Lembre-se que, quando molhado, o cabelo fica mais frágil e a escovação precisa ser cuidadosa.

O secador deve estar 15cm distante do couro cabeludo para não agredir os fios. Uma dica de ouro é aumentar a temperatura quando o cabelo estiver quase seco e, ao terminar, usar o modo frio do secador para fechar as cutículas.

A chapinha só deve ser utilizada depois que o cabelo já estiver seco. Caso o contrário, o cabelo pode quebrar e ficar com o aspecto seco e opaco.