Seguindo novo protocolo, Corinthians realiza último treino antes de retomada do Paulistão

Com novo protocolo apresentado pela FPF, o Corinthians volta aos campos neste domingo. Neste sábado, após coletiva de imprensa, o técnico Vagner Mancini comandou o último treino do Timão antes do compromisso diante do Guarani.

Na prévia do treinamento, os jogadores, funcionários e comissão técnica realizaram os exames RT-PCR, que serão divulgados antes da lista de relacionados.

O elenco alvinegro iniciou as atividades na tarde deste sábado com um aquecimento, orientado pela equipe de preparação física. Em seguida, Mancini comandou um treino de bolas paradas, tanto no setor ofensivo quanto defensivo.

Seguindo o novo protocolo de saúde, a delegação alvinegra iniciou a chamada bolha. Todos irão permanecer concentrados no CT para as próximas partidas – Guarani, Ferroviária e São Bento.

O Corinthians visita o Guarani neste domingo, às 20h, no Brinco de Ouro da Princesa. Antes mesmo de viajar para Campinas, o elenco realiza um novo exame para covid-19.