O Holocausto: tudo sobre o assunto

A palavra Holocausto se refere à perseguição e ao extermínio sistemático, elaborado pelo governo nazista, de cerca de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

O assunto é cobrado com uma grande frequência nas principais provas do país. Dessa formam, é essencial que você domine as suas principais características para garantir um bom desempenho em seus exames.

O Holocausto: Definição

O termo Holocausto se refere ao extermínio em massa de cerca de seis milhões de judeus pelos nazistas. Os assassinatos ocorriam nos campos de concentração e nos campos de extermínio e fizeram parte da chamada Solução Final, o plano de genocídio do povo hebreu colocado em prática por Adolf Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial.

O Holocausto: Antecedentes Históricos

O antissemitismo, termo que classifica a aversão aos judeus, esteva presente na Alemanha muito antes da criação do Holocausto. Porém, a partir do século XIX, a ideologia passa a se difundir com maior força, fato que será aproveitado pelos nazistas.

Historiadores afirmam, atualmente, que o antissemitismo teria se consolidado no país no ano de 1938, quando ocorre a chamada Noite dos Cristais. A partir desse evento, os judeus sofreriam constantes perseguições e violências. Quando, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas começam a sofrer consideráveis derrotas, os generais que trabalhavam para Hitler decidem aumentar ainda mais as perseguições: no ano de 1941, na Conferência em Wansee, é criada a Solução Final: plano que indicava uma série de diretrizes e medidas que seriam tomadas a fim de consolidar o genocídio do povo judeu.

O Holocausto: Características

Embora campos de concentração, em que os judeus e outros grupos eram obrigados a realizar trabalhos forçados, existissem antes da criação da Solução Final, um grande número dessas instalações seria criada a partir de 1941.

Além disso, durante o Holocausto, os nazistas passam a promover a execução de judeus em câmaras de gás, instaladas dentro dos campos de concentração e dentro dos campos de extermínio, locais onde o único destino daqueles que ali chegavam era a morte. O Campo de Auschwitz foi o maior campo de concentração criado pelo regime nazista. No seu auge, chegou a exterminar cerca de 6.000 pessoas em um só dia.

Ainda, diversos fuzilamentos coletivos e públicos eram organizados pelos nazistas como parte das medidas que deveriam consolidar a Solução Final. Os judeus também seriam submetidos à uma série de absurdos experimentos científicos, sendo a maioria deles letais.

O Holocausto: Desfecho

Ao final da Segundo Guerra Mundial e, consequentemente, ao final do Nazismo e do Holocausto, aproximadamente seis milhões de judeus, trezentos mil ciganos e muitos prisioneiros soviéticos, pacifistas, comunistas e socialistas teriam perdido as suas vidas.