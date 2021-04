Segunda temporada de Falcão e o Soldado Invernal é mistério para astro da série · .

Falcão e o Soldado Invernal entrou em sua reta final e restam apenas dois episódios para a conclusão da temporada, mas o futuro da série ainda não foi revelado. Embora Kevin Feige, o chefão do Marvel Studios, tenha confirmado que algumas produções do MCU no Disney+ retornarão para um segundo ano, o protagonista Sebastian Stan não sabe se a atração está entre as escolhidas.

“Não, ainda não sabemos [se terá uma segunda temporada]. Honestamente, nós não sabemos. Como sempre, eu não sei qual será o próximo passo. Nós nunca sabemos. Talvez alguns saibam, talvez [Robert] Downey Jr. soubesse, mas eu não”, disse o ator em entrevista ao Collider.

Apesar da indefinição, Stan afirmou que não hesitaria em retornar como Bucky Barnes/Soldado Invernal em qualquer uma das futuras produções do Universo Marvel, seja na TV ou no cinema.

“Há algum tempo, eu falei com Kevin [Feige] apenas para bater papo e acabei dizendo: ‘Cara, você poderia me falar para nadar embaixo d’água, eu faria qualquer coisa. Não importa. Se esse for o final [do personagem], meu coração está satisfeito de qualquer jeito”, contou.

Stan faz parte do elenco do Universo Marvel desde Capitão América: O Primeiro Vingador (2011), filme que introduziu Chris Evans como o futuro líder dos Vingadores.

Os quatro primeiros episódios de Falcão e o Soldado Invernal estão disponíveis no catálogo do Disney+. Um novo capítulo é lançado sempre às sextas.

Assista abaixo ao trailer dos dois últimos episódios da série: