Seleção brasileira conhece grupo nas Olimpíadas de Tóquio

Nesta quarta-feira (21), foram sorteados os grupos do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio em evento realizado na sede da Fifa, em Zurique. O Brasil caiu no Grupo D, junto com Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. A seleção estreia reeditando a final de 2016, contra a Alemanha.

O Brasil é o atual campeão olímpico e começará a busca por mais um título no dia 22 de julho, em Yokohama, contra a Alemanha. A segunda rodada acontece no mesmo estádio, contra a Costa do Marfim, no dia 25. E fecha a fase de grupos duelando contra a Arábia Saudita, em Saitama, no dia 28 de julho.

Neymar foi um dos destaques do ouro olímipico conquistado pelo Brasil. (Foto: Getty Images)



Os Jogos Olímpicos de Tóquio será disputado por 16 diferentes seleções. Os dois melhores de cada chave na fase de grupos se classificam para as quartas de final, que a partir dai segue na disputa de mata-mata até a decisão pela disputa do troféu.

Olimpíadas Tóquio. (Foto: Getty Images)



Confira os grupos do futebol masculino nas Olimpíadas:

Grupo A: Japão, África do Sul México e França

Grupo B: Nova Zelândia, Coreia do Sul, Honduras e Romênia

Grupo C: Egito, Espanha, Argentina e Austrália

Grupo D: Brasil, Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita

Os jogos detalhados do Brasil na primeira fase dos jogos olímpicos:

1ª rodada

Brasil x Alemanha

Estádio Yokohama

Data: 22 de julho

Horário: 5h30 (de Brasília)

2ª rodada

Brasil x Costa do Marfim

Estádio Yokohama

Data: 25 de julho

Horário: 5h30 (de Brasília)

3ª rodada

Brasil x Arábia Saudita

Estádio Saitama

Data: 28 de julho

Horário: 5h (de Brasília)