Seleção brasileira tem os próximos dois jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas confirmados

Nesta sexta-feira (23), a CONMEBOL confirmou o retorno das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. As partidas acontecerão no mês de junho, pouco antes da realização da Copa América. O Brasil tem como adversários o Equador, dentro de casa, e o Paraguai, fora de casa.









Serão jogos pela sétima e oitava rodadas das Eliminatórias. As rodadas 5 e 6, que deveriam acontecer no mês de março, serão jogadas apenas em setembro. O duelo diante dos equatorianos acontecerá em 4 de junho, uma sexta-feira, e será realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Já a partida frente os paraguaios será no dia 8 de junho, provavelmente em Assunção. Seis dias depois, o Brasil fará seu jogo de estreia na Copa América: a equipe enfrenta a Venezuela no dia 14 de junho, uma segunda-feira. O confronto será realizado no Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia.

CBF confirma partida do Brasil em Porto Alegre (Foto: Reprodução/Twitter)



A seleção brasileira está na liderança isolada das Eliminatórias, com campanha impecável: quatro vitórias em quatro jogos. Em partidas realizadas em solo brasileiro, a equipe de Tite venceu a Bolívia por 5 a 0, na Neo Química Arena, e a Venezuela por 1 a 0, no Morumbi.

Fora de casa, o Brasil venceu o Peru por 4 a 2, em grande atuação de Neymar, e o Uruguai por 2 a 0. Ao lado de Roberto Firmino, o atacante do PSG é o artilheiro da seleção brasileira nas Eliminatórias, tendo balançado as redes três vezes.

Veja a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas: