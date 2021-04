Seleção masculina de futebol cai no grupo com a Alemanha, enquanto a feminina terá Holanda em Tóquio; veja as chaves

E a seleção brasileira já tem o caminho definido no futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A amarelinha caiu na chave com Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita.

A curiosidade da chave D fica por conta do reencontro com a Alemanha. As seleções disputaram a final das Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, no Maracanã. Na ocasião, vitória brasileira nos pênaltis e conquista da inédita medalha de ouro.

A estreia do Brasil será contra a própria Alemanha, no dia 22 de junho. A partida será disputada no histórico Estádio Nacional de Yokohama, palco da final da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0.

Depois disso, enfrenta a Costa do Marfim no dia 25 e fecha contra a Arábia no dia 28.

Confira abaixo todos os grupos:

Grupo A: Japão, África do Sul, México e França

Grupo B: Nova Zelândia, Coreia do Sul, Honduras e Romênia

Grupo C: Egito, Espanha, Argentina e Austrália

Grupo D: Brasil, Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita

As duas primeiras equipes de cada chave avançam para as quartas de final. Se avançar em primeiro, o Brasil pegará o segundo lugar do grupo C. Caso a classificação venha na segunda posição, o adversário será o primeiro do C.

No feminino, as meninas terão pela frente uma chave com China, Zâmbia e Holanda. A estreia acontece no dia 21 de junho contra as asiáticas.

Três dias depois o desafio será contra Holanda, enquanto no dia 27 fecha a fase de grupos contra a Zâmbia.

Veja os grupos:

Grupo E: Japão, Canadá, Grã-Bretanha e Chile

Grupo F: China, Brasil, Zâmbia e Holanda

Grupo G: Suécia, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia

Para se classificar, o Brasil precisa ficar em primeiro ou segundo do grupo. Os dois melhores terceiros colocados também se classificam.