Seleções | Brasil segue como 3º no ranking da Fifa de seleções mesmo sem jogar; veja top 10

A FIFA divulgou o ranking de seleções atualizado nesta quarta-feira (7). Após os 185 jogos que aconteceram na última data FIFA em março, houve pequenas mudanças na lista das melhores seleções do mundo. No entanto o Brasil, mesmo sem jogar, segue em terceiro lugar, e a Bélgica continua em primeiro.

Até a sexta posição não houve mudanças. Argentina e Uruguai agora ocupam a oitava e nona posição. Já a Itália subiu no ranking para o sétimo lugar. A Dinamarca, que antes não aparecia no top 10, subiu para a décima posição.

Seleção brasileira comemorando gol. (Foto: Getty Images)



O Brasil não jogou ainda nesta temporada por conta do avanço da pandemia no coronavírus no continente. A Fifa e a Conmebol decidiram suspender as rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. A equipe verde e amarela ia jogar contra a Colômbia em Barranquilla e contra a Argentina em Recife.

Comemoração da seleção brasileira no título da Copa América. (Foto: Getty Images)



Confira o top 10 da Fifa:

Bélgica (1783.38 pontos)

França (1757.3)

Brasil (1742.65)

Inglaterra (1686.78)

Portugal (1666.12)

Espanha (1648.13)

Itália (1642.06)

Argentina (1641.95)

Uruguai (1639.08)

Dinamarca (1631.55)