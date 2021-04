Sem adversários políticos, Florentino Perez é reeleito como presidente do Real Madrid

O Real Madrid confirmou nesta terça-feira que Florentino Perez foi reeleito como presidente do clube. Candidato único, o espanhol de 74 anos ficará no comando dos Blancos até 2025. Este será seu sexto mandato.

+ Veja a tabela da La Liga

A reunião que confirmou a permanência do mandatário no comando durou apenas 14 minutos e aconteceu de forma remota, em videoconferência, por conta da Covid-19. Diante da pandemia, o encontro presencial não foi possível. Fernando Fernandez Tápias, Eduardo Fernandez de Blas e Pedro Lopez Jimenez serão os vice-presidentes.

+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa

Florentino Pérez, proclamado presidente del Real Madrid hasta 2025.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 13, 2021

Desde 2001 no cargo – com uma pausa entre 2006 e 2009 – Florentino Perez já conduziu o Real Madrid às conquistas de 26 títulos: cinco Champions League, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Europa, cinco Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei e cinco Supercopas da Espanha.