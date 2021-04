Sem Auxílio, cresce número de famílias endividadas no Brasil

Sua família tem algum tipo de dívida? Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. De acordo com informações de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), cerca de 67,3% da população brasileira tem alguma dívida neste exato momento.

O número é alto e é uma espécie de recorde dos últimos meses. É um dos momentos da pandemia do novo coronavírus em que os brasileiros estão com mais dívidas. E de acordo com especialistas, isso acontece muito em função da paralisação do pagamento do Auxílio Emergencial entre os meses de janeiro e março.

Como se sabe, o Governo Federal fez pagamentos de parcelas do Auxílio Emergencial no valor de R$ 600 entre os meses de abril e agosto do ano passado. Logo depois, o Governo baixou esse valor para R$ 300 entre os meses de setembro e dezembro. Em janeiro, o Governo parou de pagar o Auxílio.

E parece que foi justamente isso que fez as dívidas dos brasileiros subirem. O número de março representa um aumento de 0,6% em relação ao mês de fevereiro. Quando se compara com o mês de março de 2020, esse aumento passa a ser de 1,1%.

“Com auxílio emergencial no ano passado e as rápidas adaptações das empresas, as famílias ainda conseguiram se equilibrar minimamente e estão controlando seu orçamento no que é possível. Mas a imunização coletiva precisa avançar logo, senão essa balança doméstica vai ficar cada vez mais insustentável, podendo aumentar a inadimplência”, disse José Roberto Tadros, o Presidente da CNC.

Dívidas dos brasileiros

Os números mostram que o brasileiro precisa de dinheiro não apenas para comprar comida. Eles precisam de dinheiro também para pagar as dívidas mais básicas. De acordo com a pesquisa da CNC, o cartão de crédito vem sendo um grande vilão da maioria dessas famílias.

Dentre aquelas que possuem alguma dívida, cerca de 80% estão com essas dívidas por causa do cartão de crédito. De modo geral, isso mostra que o valor do Auxílio Emergencial do Governo Federal não é suficiente para pagar essas contas de uma maneira geral.

Como se sabe, o Governo Federal está pagando o Auxílio com valores que variam entre R$ 150 e R$ 375. Esse dinheiro não dá para comprar uma cesta básica nas principais cidades do país. Pagar essas contas então, parece ser algo mais distante ainda.

Auxílio para pagar contas

Talvez a boa notícia para todos esses brasileiros é que dá para usar o dinheiro do Auxílio Emergencial para pagar pelo menos uma parte dessas contas. O Governo começou os pagamentos da primeira parcela do benefício já na última terça-feira (6). Quem nasceu nos meses de janeiro, fevereiro e março, por exemplo, já recebeu.

A Caixa Econômica Federal não permite o saque desse dinheiro nesse primeiro momento. Mas o trabalhador pode movimentar essa quantia pelo aplicativo do Caixa Tem. Nesse caso, portanto, ele já pode usar esse dinheiro para fazer esses pagamentos agora mesmo se quiser.

Seja como for, não dá para negar que essa lógica vem levantando críticas de boa parte da população. É que boa parte das pessoas queria usar esse dinheiro para comprar comida, e não para pagar contas. Mas o Governo vem dizendo que não vai mudar essa lógica.