Sem chances no São Paulo, ex-pupilo de Ceni renasceu na Série B; hoje é paredão do Ceará na Copa do Nordeste

Richard é goleiro do Ceará, que enfrentará o Salgueiro-PE pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O time alvinegro busca a liderança da chave para os mata-matas.

O FOX Sports transmite Ceará x Salgueiro-PE ao vivo, neste sábado (10), a partir das 16h (horário de Brasília).

O goleiro ficou conhecido após defender três penalidades na final da Copa São Paulo de futebol júnior de 2010. Logo após ser um dos principais responsáveis pelo título conquistado contra o Santos, ele subiu aos profissionais do São Paulo, que tinha Rogério Ceni como soberano na meta tricolor, mas não teve chances de repetir o sucesso que obteve nas categorias de base.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Fã de Rogério Ceni desde a infância, o arqueiro começou a carreira no clube do Morumbi aos nove anos de idade.

“Cheguei para fazer testes o futsal e tinha uns 150 jogadores de linha e 30 goleiros. Só passavam no teste 18 jogadores de linha e três goleiros. Foi aí que decidir ir para o gol e fiquei até hoje”, contou à ESPN, em 2017.

Ele fez parte de uma geração que revelou jogadores para grandes equipes e até seleção brasileira.

“Tinham ótimos caras como Bruno Uvini, Casemiro, Lucas, Oscar, Henrique Almeida, Roni e eu também (risos). Nossa categoria era a queridinha do presidente Juvenal Juvêncio, pois ganhamos todos os torneios que poderíamos”, recordou.

Incluindo a Copa São Paulo de 2010, a penúltima edição da competição vencida pelo clube tricolor.

“Meu melhor momento foi a conquista da Copa São Paulo de futebol júnior depois de dez anos sem esse título. Havia uma pressão muito grande, mas graças a Deus pude defender três cobranças de pênalti e ajudar o São Paulo a ganhar”, comemorou.

Com o destaque, Richard foi incorporado aos profissionais do elenco tricolor, mas enfrentou uma forte concorrência.

Richard, goleiro do Ceará Geraldo Bubniak/AGB /Gazeta Press

“No começo era muito tímido. Isso me atrapalhou um pouco, mas fui me soltando, mas tinha Rogério, Bosco, Dênis e o Léo à minha frente. Era difícil ter oportunidade”, analisou.

Apesar de não atuar, ele conseguiu tirar importantes de lições do principal goleiro da história do São Paulo.

“Minha referência sempre foi o Rogério por tudo que ele conquistou dentro do clube e por ter convivido e feita uma boa amizade com ele”, comentou.

Só que chegou uma hora em que o arqueiro se cansou de ficar no banco de reservas.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“Saí do São Paulo para buscar meu espaço. Era acostumado a jogar e ficar só treinando sem sentir aquilo tudo que envolve o jogo era torturante pra mim. Fui bem, tive algumas lesões e atrasou um pouco o processo”, lamentou.

Depois, o arqueiro rodou por times como América-SP, Paulista, Rio Claro, Operário e Água Santa-SP.

Após se destacar pela equipe de Diadema no Campeonato Paulista da Série A-2, ele teve algumas ofertas e quase acertou com o Londrina, mas uma proposta do Paraná o fez mudar de ideia.

A chance de jogar pelo time veio com a saída do goleiro Léo para o Athletico-PR. Após ser um dos destaques da equipe na Série B de 2017 e conseguir o acesso para a elite do Brasileiro, Richard voltou a ganhar projeção no cenário nacional.

Em 2019, foi contratado pelo Ceará. Após alternar períodos como reserva e titular, ele ganhou a posição de Fernando Prass no ano passado e se consolidou na equipe no segundo semestre de 2020. Pela equipe alvinegra, ele venceu a última edição da Copa do Nordeste.