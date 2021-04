Sem clima no Palmeiras, Luan deve ser negociado com o Atlético-MG; Galo já procurou o Verdão pelo zagueiro

O zagueiro Luan foi “protagonista” na decisão da Supercopa do Brasil, ocorrida nesse domingo (11). Atuando ao lado de Gustavo Gómez na defesa do Palmeiras, o atleta não fez um bom jogo e ainda acabou sendo um dos nomes que perdeu pênalti na decisão nas penalidades máximas contra o Flamengo (Danilo, Gabriel Menino e Mayke também perderam).

Para a sequência da temporada, o clima para o zagueiro deve ficar insustentável na Academia de Futebol com a pressão exercida pela torcida, que acredita que Luan não pode seguir no Palmeiras em 2021. Dessa forma, o destino do jogador poderá ser o Atlético-MG, que já demonstrou interesse em sua contratação.

A informação é do jornalista Gabriel Amorim. Nas redes sociais, a torcida do Palmeiras expôs toda a sua insatisfação com o zagueiro, alegando que o defensor “pipocou” ao bater o pênalti decisivo e perder a cobrança, além de lembrar de outros momentos em que teve erros decisivos na sua trajetória no Palmeiras.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras



Aos 27 anos, Luan vai entrando em sua quinta temporada defendendo o Alviverde. Revelado pelo Vasco, o zagueiro chegou na Academia de Futebol em 2017 e teve na temporada de 2020 o ano de maior sucesso, sendo titular do técnico Abel Ferreira na conquista da Libertadores e da Copa do Brasil.

Sem Luan, o Palmeiras ficará com Gustavo Gómez, Alan Empereur, Kuscevic e os garotos Renan e Henri, enquanto que o Galo tem os seguintes zagueiros no elenco: Junior Alonso, Igor Rabello, Réver, Gabriel e Bueno.