Sem espaço no CAP, Bissoli tem reunião avançada e deve jogar a Série B em 2021; Cruzeiro é o favorito e deve arcar com salários

Logo mais, às 21h30 (horário de Brasília), o Athletico estreia na Copa Sul-Americana diante do Aucas, no Estádio Chillogallo (Estádio Gonzalo Pozo Ripaldo), em Quito. Será a estreia oficial do português António Oliveira no comando técnico do clube, já que Paulo Autuori prioriza hoje a função de diretor técnico. Carlos Eduardo, Santos e Thiago Heleno serão os desfalques do time cabeça de chave do grupo D.

A provável escalação do Athletico deve ser: Bento; Erick, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Abner; Richard, Christian, Fernando Canesin e Léo Cittadini; Nikão e Renato Kayzer. O venezuelano Metropolitanos e o peruano Melgar completam o grupo D. Bissoli, centroavante que fez boa temporada em 2020, não foi relacionado por Oliveira e tem grandes chances de deixar o clube nos próximos dias.

De acordo com o colega Adroaldo Leal, da Rádio 98 FM de Minas Gerais, o Cruzeiro negocia o empréstimo do jogador até o final da temporada. Bissoli foi inscrito pelo CAP na Sul-Americana, mas perdeu espaço com a chegada de Matheus Babi há alguns dias. Ele tem contrato no CT do Caju até 2023.

Camisa 9 do Athletico na Libertadores balançou a rede 10 vezes em 2020 (Foto: Buda Mendes/Getty Images Brasil)



Segundo a reportagem, André Mazzuco, diretor de futebol cruzeirense, está em Curitiba para definir a negociação. A divisão salarial ainda estava sendo ajustada. O Fortaleza é outro clube monitorando Bissoli, porém a Raposa está à frente nas tratativas.

Atuando na equipe aspirante do Furacão, Bissoli marcou um gol em duas partidas na atual temporada durante o Campeonato Paranaense, em que o Athletico é o último colocado da tabela.









O centroavante marcou 10 gols na última temporada, sendo dois pela Libertadores – um de letra na vitória contra o Peñarol, na Arena da Baixada. Ao fim do ano passado, vários clubes da Europa vinham monitorando o jogador de 23 anos, que foi comprado em definitivo pelo CAP.