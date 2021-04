Sem espaço, Samuel é emprestado ao Vitória; Bahia desiste de Pacheco

Sem espaço no Fluminense após a chegada de reforços, o atacante Samuel, cria da base Tricolor, foi emprestado ao Vitória da Bahia. No rubro-negro baiano, o jogador ganhará rodagem disputando a série B do Campeonato Brasileiro.

Samuel subiu para o profissional em 2020 e tem contrato até dezembro de 2025. Ele desembarcou em Salvador na última terça-feira para exames médicos e assinar contrato. O Vitória anunciou oficialmente o centroavante nesta quarta-feira. O clube baiano arcará com os salários do atleta de 20 anos.

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Outro jogador que perdeu espaço em 2021 foi o atacante Fernando Pacheco. O jogador peruano de 21 anos despertou o interesse do Bahia, mas as negociações acabaram não indo adiante.

Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o próprio presidente do tricolor baiano admitiu o fim das tratativas: “Tínhamos o interesse, mas depois esfriou”, afirmou Guilherme Bellintani.

Uma lesão do atleta atrapalhou o negócio, já que o Bahia queria tê-lo para reta final da Copa do Nordeste e início da Copa Sul-Americana.

Além disso, os dois clubes não entraram em acordo sobre os termos do empréstimo. O Fluminense buscava um empréstimo com obrigação de compra de 25% dos direitos por 2 milhões de Reais, o que o Bahia não concordou.