Sem Gabriel Dias, Guto deve descartar improviso e escalar lateral de ofício para a final da Copa do Nordeste

Neste sábado (30), o Vozão começa sua jornada em busca do terceiro título da Copa do Nordeste. A equipe comandada por Guto Ferreira enfrenta o Bahia no estádio Pituaçu, em Salvador, na primeira partida das finais da Lampions. O Ceará não terá o lateral-direito Gabriel Dias, que cumpre suspensão após ser expulso na semifinal diante do Vitória.









Depois de um semana entre dúvidas e testes, a tendência é que Buiú assuma a posição. O jogador de 25 anos foi acionado por Guto nos treinamentos que antecederam a partida da delegação do Vozão para Salvador.

O comandante do Gigante Alvinegro chegou a esboçar a possibilidade em escalar Marlon improvisado na posição. Mas Buiú foi mais testado nos trabalhos da semana do que o meio-campista, o que indica que Guto deve descartar Marlon e utilizar um jogador de posição de ofício para o setor.

Contudo, para a reedição da final do Nordestão do ano passado, quando o Ceará conquistou seu segundo título da competição também diante do Bahia, o Vozão deve ter a provável escalação que vai a campo: Richard, Buiu, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Oliveira; Vina, Lima e Mendoza; Felipe Vizeu.