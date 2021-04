Sem ‘justificar o injustificável’, doc de Karol Conká vai mostrar ‘história densa’

Em “A vida depois do tombo”, documentário que estreia no próximo dia 29 de abril no Globoplay, Karol Conká vai rever episódios do “Big Brother Brasil 21”, mas também vai se abrir sobre o passado. A equipe de produção garante que o trabalho não é uma forma de “justificar o injustificável”, ainda mais quando se leva em consideração as situações polêmicas que a cantora, eliminada com recorde de rejeição, viveu no reality show da Rede Globo. Mas o objetivo é tentar mostrar outras facetas da história da artista paranaense.

Foto: Reprodução / Globoplay

“No final de fevereiro, recebi uma missão para lá de desafiadora: contar a história da rapper Karol Conká, após a eliminação histórica do ‘BBB’, numa série para o Globoplay. De lá pra cá, tenho passado dias e noites com a cantora e sua família, entrevistado pessoas que cruzaram seu caminho antes do reality show e estudado muito pra colocar no ar uma série que não justifique o que não tem justificativa, mas que mostre mais camadas do que as que vimos até agora”, disse a repórter Valéria Almeida, escalada para conduzir o documentário.

A produção começou os trabalhos logo depois que a cantora saiu do “BBB21” e a acompanhou por 25 dias. Foi uma experiência quase semelhante ao da casa mais vigiada do país.

“Não vou dizer se essas camadas (da história de Conká) são melhores ou piores. Como documentarista, não me cabe julgar. Deixo vocês assistirem e tirarem suas próprias conclusões. Mas garanto que é uma história densa, complexa, com muitos altos e baixos”, explicou Valéria, em um texto no Linkedin.

A colunista Patrícia Kogut, de O GLOBO, revelou que a produção do documentário encontrou dificuldades para promover encontros de ex-participantes com a artista. Fontes da coluna explicaram que alguns dos ex-confinados ainda estão magoados com Karol. Outros não querem ter sua imagem vinculada à dela. Para evitar o desconforto do encontro frente a frente, uma opção tem sido a gravação de vídeos à distância. O trabalho exigiu muito da paranaense, porém à pessoas próximas ela se mostrou disposta a refletir sobre os atos.