Sem LE e com Rafinha, Grêmio está pronto para encarar o Caxias; volante que chegou como reforço está entre relacionados

A quinta-feira (15) foi dia de se despedir de Renato Portaluppi, mas a vida segue no Tricolor dos Pampas e o time se prepara para o jogo contra o Caxias, que acontece nesta sexta-feira (16), no estádio Centenário, em Caxias do Sul. A lista de relacionados para a partida traz a presença de dois reforços que chegaram para a jornada de 2021. A informação é do Globoesporte.com.









As novidades em tal lista são Rafinha e Thiago Santos, que enfim, podem fazer suas estreias com a camisa do Imortal. Indício de que podem ser escalados, é o fato de que treinaram normalmente com o restante do grupo nos trabalhos desta quinta-feira (15). Se não forem titulares, são grandes as chances de ao menos entrarem no decorrer do jogo.

Para o lateral-direito Rafinha, a possibilidade de estrear é maior, já que Felipe foi utilizado nos 90 minutos da partida diante do Independiente del Valle. O jogador também tem tratativas para uma transferência para a Ponte Preta.

O Grêmio vai para o confronto com o Caxias sem nenhum lateral-esquerdo de ofício. Tanto Cortez, quanto Guilherme Guedes, não foram relacionados para integrarem a delegação e Diogo Barbosa está afastado por conta da Covid-19. Contudo, a equipe vai atuar com um jogador improvisado no setor, o zagueiro Heitor é mais forte candidato a fazer a função.

O Imortal Tricolor começa seus passos para uma nova fase. No comando do time, estará Thiago Gomes, que já conhece boa parte do elenco, pois trabalhou com muitos atletas antes que estes se tornassem profissionais.

Contudo, o Grêmio que enfrenta o Caxias pelo Campeonato Gaúcho deve ter a provável escalação: Brenno; Rafinha, Ruan, Paulo Miranda e Heitor; Lucas Silva, Darlan, Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê; Ricardinho.