Sem Léo Natel e com Varanda de volta, Mancini expõe provável escalação do Corinthians diante do Santos

A vida do técnico Vagner Mancini está cada vez mais complicada no Corinthians, principalmente pelo fato de que o time não vem demonstrando uma evolução dentro de campo, sofrendo contra adversários modestos e fazendo com que as esperanças por tempos melhores diminuam a cada dia.









Após o empate por 0 a 0 contra o River Plate-PAR na estreia da Copa do Sul-Americana, a Fiel constantemente vem pedindo uma mudança na comissão técnica, já que considera do treinador como um dos responsáveis pelo momento aquém do esperado.

Porém, o principal foco das críticas é a insistência na escalação de alguns jogadores, como Jô e Léo Natel, por exemplo, que deixaram muito a desejar na partida no Paraguai. Para a próxima partida pelo estadual, por exemplo, o treinador vai mexer na equipe e a dupla não estará entre os titulares.

Atacante deve figurar entre os 11 iniciais – Foto: Thiago Ribeiro/AGIF.



Conforme publicado pelo portal “Gazeta Esportiva”, a equipe que entra em campo diante do Santos, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, é a seguinte: Cássio, João Victor, Jemerson, Ruan, Lucas Piton, Gabriel, Cantillo (Xavier), Vitinho, Mosquito, Varanda e Cauê.

Dessa forma, um time bastante jovem, com praticamente 6 jogadores que começaram a ganhar chance no profissional recentemente, o Timão busca uma vitória no clássico para se afirmar na competição e provavelmente garantir a participação na próxima fase de forma adiantada.