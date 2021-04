Sem limites? Diretor confirma viagem ao espaço em Velozes & Furiosos 9 · .

A franquia Velozes & Furiosos finalmente vai atender a um constante pedido dos fãs e levará seus personagens a um lugar onde nunca foram antes: o espaço. Justin Lin, diretor veterano da série cinematográfica, confirmou em evento para divulgar o novo trailer que o nono filme realizará esse “sonho”.

“Acho que, ao longo dos anos, parte da diversão é ter ideias malucas para nos desafiar. Mas devo dizer que nunca fazemos isso apenas por causa do choque [nos fãs]. Sempre tem algo relacionado à jornada do personagem”, explicou Lin.

Segundo o cineasta, a ideia de realizar a viagem ao espaço –ou algo próximo a isso– surgiu enquanto ele pensava em possibilidades surpreendentes para o novo filme. A decisão final saiu após uma conversa definitiva com o astro Vin Diesel.

“Enquanto estava trabalhando no novo filme, havia um tópico que parecia muito apropriado para nos levar a lugares que nunca visitamos. Eu dirigi até a casa de Vin, sentei com ele, olhamos um para o outro e falamos: ‘Ok, é este. É isso que vamos tentar.’ E pareceu muito apropriado. Então, eu meio que mal posso esperar para compartilhar com o mundo”, acrescentou.

Mesmo que a franquia tenha se destacado nos últimos anos por decisões e cenas cada vez mais absurdas (e pouco críveis), Lin contou que buscou a ajuda de profissionais para tornar a sequência no espaço mais próxima à realidade.

“Sempre estava no telefone com cientistas aprendendo sobre combustível e física”, explicou à revista Hollywood Reporter. “Foi ótimo ter profissionais na outra linha dizendo: ‘O quê? O que você está tentando fazer?’. Eu amo isso”, revelou.

Descobrindo o final

Justin Lin dirigiu quatro filmes de Velozes & Furiosos antes de retornar para o nono capítulo. Confirmado na cadeira de diretor para os dois últimos longas da franquia, o cineasta revelou ao site Collider que achou que sua jornada com Vin Diesel havia terminado, mas que decidiu retornar quando refletiu sobre o capítulo final.

“Durante 10 anos, sempre conversamos sobre o capítulo final, e quando saí, pensei: ‘OK, é isso, terminei'”, lembra Lin. “Mas então um dia, eu acordei e pensei: ‘Oh, eu acho que tenho o capítulo final.’ Então liguei para Vin, falamos com o estúdio e aqui estamos.”

O diretor acrescentou que nunca trabalha em seus filmes pensando em uma sequência, mas que no caso de Velozes & Furiosos 9, se permitiu desenvolver como se fosse a primeira parte do capítulo final.

“Normalmente, quando começamos, parte da nossa filosofia é que uma sequência nunca é certeza, então vamos fazer o que pudermos com este capítulo, e sempre funcionou muito bem”, disse.

“Nos últimos dez anos, estive conversando com Vin sobre o tema do fim da saga. Foi apenas algo que discutimos, e esta é a primeira vez que me permiti dizer: ‘Ok, vamos falar sobre isso como o capítulo final’. E sabíamos que o a história iria se expandir além de um filme. Então foi muito libertador trabalhar e realmente nos permitir pensar dessa maneira”, lembrou Lin.

Para aumentar a alegria dos fãs, o diretor não descartou um possível retorno de Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham nos dois últimos filmes da história de Dominic Toretto e sua gangue. Os dois estrelaram Hobbs & Shawn (2018), o primeiro spin-off da franquia, e não fazem parte do elenco de Velozes & Furiosos 9.

“Eu realmente nunca considerei que eles tivessem ido embora, sabe? Para mim, eles ainda estão neste universo, fazem parte desta família. O que quer que façamos, sempre que estamos falando sobre o próximo capítulo, nunca sinto que tenho qualquer restrição, então estou animado com o que construímos. E como estamos chegando ao capítulo final desta saga, eu acho que estou animado para revisitar qualquer personagem, em qualquer situação”, finalizou.

Assista ao novo trailer legendado de Velozes & Furiosos 9: