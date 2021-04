sem Marinho e Soteldo, Santos sofre na criação, perde para o Novorizontino e amarga segunda derrota consecutiva

O Santos voltou a campo nesta sexta-feira (23) e encarou o Novorizontino, fora de casa, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. No Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Peixe saiu derrotado por 1 a 0, gol de Jenison.

O resultado deixa o Alvinegro Praiano na 2ª colocação do grupo D do torneio, com 9 pontos, dois atrás do Mirassol, que tem um jogo a menos.

Já o Tigre do Vale também é vice-líder. Com 17 pontos, o aurinegro está três pontos atrás do Red Bull Bragantino no grupo C.

O revés foi o segundo seguido do Santos. Anteriormente, os comandados por Ariel Holan haviam sido derrotados pelo Barcelona na estreia da Conmebol Libertadores. Na Vila Belmiro, o Peixe foi surpreendido e perdeu por 2 a 0.

Sem os principais jogadores, como Marinho e Soteldo, o Peixe apresentou muitas dificuldades na partida contra o Novorizontino, assim como havia desmonstrado na estreia do torneio continental.

Apesar de maior posse de bola na etapa inicial, a única chance de perigo criada foi em bola lançada para o atacante Marcos Leonardo, que conseguiu finalizar.

Pará em ação na partida entre Novorizontino e Santos pelo Campeonato Paulista Ivan Storti/Santos FC

Já o Tigre conseguiu marcar seu gol logo no início do segundo tempo. Aos três minutos, Jenison recebeu passe de Léo Baiano, pegou de primeira, mandando uma bomba indefensável para John.

Mesmo precisando do resultado, o Santos seguia com muitos problemas de criação. Marcos Leonardo seguia sendo o único jogador no comando ofensivo que tentava levar algum perigo.

Aos 38, Guilherme Queiroz, que entrou na segunda etapa, quase fez o segundo. O atacante recebeu cruzamento, pegou de primeira mas mandou por cima do gol.

Na próxima rodada, o Santos faz o clássico com o Corinthians, no domingo. Já o Novorizontino só volta a campo na terça para encarar o São Bento.

Novorizontino 1 x 0 Santos

GOL: Jenison (Novorizontino)

NOVORIZONTINO: Giovanni; Felipe Rodrigues, Bruno Aguiar, Robson e Paulinho; João Pedro (Willean Lepu), Léo Baiano (Adilson Goiano) e Murilo Rangel (Ricardo Luz); Danielzinho, Cléo Silva (Douglas Baggio) e Jenison (Guilherme Queiroz). Técnico: Léo Condé

SANTOS: John; Pará, Kaiky Melo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro, Jean Mota (Lucas Lourenço) e Gabriel Pirani (Kaio Jorge); Ângelo (Renyer). Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Ariel Holan





– Novorizontino venceu a 5ª partida seguida

– Novorizontino não leva gol há 2 jogos

– Santos perdeu a 2ª seguida

– Santos não vence há 2 jogos

Classificação

– Novorizontino: 2° lugar do Grupo C, com 17 pontos

– Santos: 2° lugar do Grupo D, com 9 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Terça-feira, 27/04, 21h30*, São Bento x Novorizontino

Domingo, 25/04, 20h*, Santos x Corinthians

*horário de Brasília