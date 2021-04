Sem notar a câmera ligada, vereadora faz ‘passinho’ em sessão [vídeo]

Nesta quinta-feira (15), a vereadora de Cuiabá Michelly Alencar (DEM) protagonizou uma pequena gafe durante uma sessão virtual da Câmara Municipal. Nas imagens, ela parece realizar um passo de dança popularmente conhecido como “sarrada” ao retornar ao seu lugar, sem perceber que estava sendo registrada pela câmera.

Após notar que estava com a webcam ligada, a vereadora se surpreende e rapidamente se ausenta da reunião — seus colegas, contudo, parecem não ter notado e prosseguiram com as pautas.

Em nota, ela explicou que havia se ausentado para usar o banheiro e, ao retornar, fez a brincadeira com sua assessora após comentarem sobre uma das tendências recentes do TikTok.

Michelly ressaltou que exerce sua função com dedicação e profissionalismo, se preparando para cada reunião online, mas que também busca promover um ambiente de trabalho mais leve, já que ela e sua equipem lidam com “assuntos pesados”, como atender denúncias e visitar hospitais com pacientes da COVID-19.

Nesse contexto, Michelly justifica o ocorrido: “somos seres humanos e também temos nossos momentos de descontração. É assim que conseguimos lidar.” Entretanto, ela também questiona a repercussão do caso: “se fosse um homem que tivesse feito isso, teria dado essa repercussão?,” indaga, “eu sinto na pele todos os dias o preconceito por ser mulher, parece que temos que trabalhar o triplo para provar nosso valor. E em situações como essa o fardo fica mais pesado.”

A Câmara Municipal de Cuiabá afirmou que não se posicionará sobre o caso.