Sem novidades, Plantão BBB é programa da Sonia Abrão na Globo; entenda · .

Sem novidades para mostrar ao público da Globo, o Plantão BBB se tornou um programa bem parecido com o A Tarde É Sua, vespertino apresentado por Sonia Abrão na RedeTV!. Lançada às pressas, a atração comandada por Ana Clara Lima conta com comentaristas para repercutir os acontecimentos do BBB21, como se fosse a Roda da Fofoca do concorrente.

Anunciado com a premissa de atualizar os telespectadores sobre o Big Brother Brasil, o Plantão BBB entra na programação vespertina sem muitas novidades, pois o Mais Você, de Ana Maria Braga, e o Encontro com Fátima Bernardes já destrincharam todos os principais acontecimentos da edição da noite anterior, além dos assuntos da madrugada.

Resta à atração novata (que estreou no último dia 5) a missão de repetir o conteúdo com os comentaristas fixos (Marcelo Adnet, Foquinha, Tia Má, Pequena Lo e Thamirys Borsan), convidados aleatórios e a exibição de memes retirados das redes sociais –artifícios que também são utilizados pelos programas matutinos da Globo.

Dificilmente acontecem dinâmicas inéditas durante o horário de almoço dentro do BBB21. A exceção foi a volta de Carla Diaz do paredão falso da edição, marcada para 12h, mas, nessa época, o público só contava com o Globoplay, que chegou a travar pela quantidade de acessos simultâneos.

Como não existia o Plantão BBB ainda nessa ocasião, a Globo perdeu a oportunidade de encaixar literalmente um plantão do Big Brother Brasil em sua grade.

Não é à toa que o programa de Ana Clara esteja derrubando a audiência. O Plantão fechou sua primeira semana no ar com três derrotas consecutivas para A Hora da Venenosa e também ficou atrás da Record na média semanal. Apesar de o Jornal Hoje entregar bons índices, a revista eletrônica sobre o Big Brother não mantém a média, e a Sessão da Tarde tem recuperado o prejuízo –ou seja, o público foge da atração.

Nesta semana, na segunda-feira (12), o problema se repetiu: o telejornal apresentado por Maju Coutinho bateu 11,8 pontos na Grande São Paulo; o Plantão BBB fez cair para 8,9; e coube à Sessão da Tarde, com o filme Intocáveis (2011) levantar os números, registrando 11,1.

Até o momento, a melhor audiência foi registrada na terça-feira passada (6), quando teve a participação de Babu Santana e Marcelo Adnet e registrou 11,2 pontos, contra 10,4 da Venenosa.

Marcelo Adnet e Babu Santana no Plantão BBB

Novo velho

De novo, a atração dá algum pequeno spoiler sobre o programa do dia, como a roupa que seria usada por Viih Tube na festa do líder dela na quarta (7), ou que a prova da liderança da nova semana ia ser de habilidade –informação anunciada em um vídeo de Tiago Leifert na quinta (8). Em algumas edições, o programa também mostrou o raio-x dos brothers.

Com comentaristas e convidados que compartilham o que estão achando do Big Brother Brasil 21, o Plantão BBB imita a fórmula de programas de fofoca exibidos durante a tarde nas emissoras concorrentes, como o A Tarde É Sua, da RedeTV!, o Fofocalizando (SBT), o Melhor da Tarde com Catia Fonseca (Band) e até os programas Fofoca Aí e Mulheres, da pequena TV Gazeta.

Todos estes programas não trazem novidades e contam com colunistas dando seus pitacos sobre o que aconteceu de relevante, apenas reproduzindo comentários feitos nas redes sociais exaustivamente. Nada mais é do que uma roda de conversa com amantes do reality.

O Plantão BBB tem potencial e pode ser melhorado para as próximas edições do Big Brother Brasil, talvez com a criação de dinâmicas ao vivo entre o programa e o reality para chamar a atenção do público.

