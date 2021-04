No BBB21, Juliette Freire resgatou uma mágoa sobre o big fone que Thaís Braz atendeu, quando a cirurgiã-dentista precisou enviar a advogada para o paredão para se salvar, e goiana se irritou. “Não é isso, Juliette, que eu estou sem paciência. É o motivo de falar, a gente acabou de conversar”, disse a affair de Fiuk na madrugada deste domingo (11).

Durante uma conversa na parte externa da casa mais vigiada do Brasil, os brothers relembravam histórias sobre as vezes que o big fone tocou. “Eu nunca imaginei naquela brincadeira que ia ter big fone naquele dia. Acho que se eu tivesse aqui naquele dia eu ia ficar olhando o povo correndo, eu não ia ter o start [começo/iniciativa] de sair correndo”, comentou Caio Afiune para Gilberto Nogueira.

Nesse momento, Thaís e Juliette começaram a se estranhar, e Pocah interveio. “O que que foi, gente?”, questionou a funkeira. “Besteira, oxe“, declarou a nordestina.

“Não, eu lembrando as coisas do big fone, aí Thaís não gosta que lembre que ela precisou me botar. Eu sei que ela não botou porque quis. Já sei que foi sem querer”, explicou Juliette.

“Não é isso, Juliette, que eu estou sem paciência. É o motivo de falar, a gente acabou de conversar, não teve nada a ver isso”, se irritou a dentista. “Cara, a gente só tá relembrando o big fone e dizendo que toca na hora planejada e ok”, rebateu a maquiadora.

“Sinceramente?”, desdenhou a cantora. “Tá bom, gente”, se cansou João Luiz Pedrosa. “Foi a hora que eu conversei. Acabou. Só isso. Qual o problema?”, encerrou Juliette.

Momentos depois, Thaís foi desabafar com Viih Tube sentada no chão do banheiro, e Camilla de Lucas chegou para tentar entender o que está acontecendo entre as duas sisters.

“Não é sobre isso. É que toda vez que eu e a Juliette estamos falando, é problema nosso, aí todo mundo fica se interferindo, como se a gente fosse duas crianças, como se fosse de novo. Eu e a Juliette vamos resolver o que a gente tem para resolver”, explicou a cirurgiã-dentista, chateada.

“Mas eu não falei nada”, se defendeu a influenciadora. “Não foi você, eu sei quem falou”, rebateu a goiana. “Isso hoje?”, perguntou Viih. “Isso hoje, que a Juliette lembrou de novo o negócio do paredão. De novo ela lembrou, só que isso, foda-se, aí eu falei: ‘Juliette, de novo isso?’, e a gente começou a ‘tarara’, e aí o povo ‘ai, de novo, mas vocês duas’, e eu [bufei]”, contou ela.

“Eu e a Juliette a gente resolve. Uma tem 28 anos na cara, a outra tem 30 e poucos na cara”, finalizou Thaís.

