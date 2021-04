Sem Pedro, Rogério Ceni relaciona 25 jogadores para decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras

O Flamengo começou a disputa do Campeonato Carioca com alguns jovens do Ninho enquanto os principais atletas do elenco estiveram em um recesso após a conquista do Campeonato Brasileiro. Agora, os grandes nomes do plantel flamenguista já estão novamente na ativa, no aguardo das principais competições de 2021.

Uma decisão já acontecerá neste domingo, já que o jogo entre Flamengo e Palmeiras abrirá simbolicamente a temporada de 2021. O duelo pela Supercopa do Brasil colocará frente a frente o campeão do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, jogo que apimentará a rivalidade que cresceu nos últimos anos.

O maior desfalque do Flamengo ficará por conta da ausência do centroavante Pedro, que com uma lesão na coxa até viajará para Brasília para estar junto com o grupo, mas não consta entra a lista de 25 jogadores relacionados por Rogério Ceni para o jogo que acontecerá no estádio Mané Garrincha.

Foto: Alexandre Vidal/Flickr oficial do Flamengo



Confira a lista de relacionados do Flamengo:

Goleiros: 1 Diego Alves, 45 Hugo Souza e 22 Gabriel Batista

Laterais-direitos: 44 Isla, 34 Matheuzinho e 13 João Lucas

Zagueiros: 3 Rodrigo Caio, 30 Bruno Viana, 4 Léo Pereira e 2 Gustavo Henrique

Laterais-esquerdos: 16 Filipe Luís e 6 Renê

Volantes: 5 Willian Arão, 8 Gerson, 35 João Gomes e 17 Hugo Moura

Meias: 7 Everton Ribeiro, 14 Arrascaeta, 10 Diego e 40 Pepê

Atacantes: 9 Gabriel Barbosa, 27 Bruno Henrique, 11 Vitinho, 19 Michael e 43 Rodrigo Muniz

Esse será o primeiro grande teste do Flamengo antes da estreia na Copa Libertadores de 2021. No sorteio dessa sexta-feira (09), o Rubro-Negro caiu no grupo G, ao lado de LDU, Vélez Sarsfield e Unión La Calera.