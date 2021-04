Sem Pinares e Ruan, mas com volta de titulares, Grêmio está escalado para o duelo decisivo contra o Ind. del Valle

O Grêmio abre a semana fazendo a preparação para o jogo decisivo contra o Independiente del Valle, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América. Após perder a partida de ida realizada no Paraguai pelo placar de 2 a 1, basta ao Tricolor uma vitória simples na Arena para fazer valer o regulamento do gol fora de casa e avançar.

Para a partida, o Imortal terá o desfalque do zagueiro Ruan, que acabou sendo expulso na partida disputada no Defensores del Chaco. Em contrapartida, o argentino Kannemann volta e entra automaticamente no lado esquerdo da zaga, fazendo companhia ao garoto Rodrigues. No meio de campo, mais mudanças.

Maicon e Jean Pyerre voltam a ser relacionados, ambos com boas chances de começar a partida dessa quarta-feira (14). Outra ausência fica por conta do meia chileno César Pinares, após ter sido diagnosticado com uma lesão. Por isso, Jean deve voltar a ser o armador da equipe, abastecendo Diego Souza.

Ruan: fora do jogo decisivo (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)



Portante, a provável escalação do Grêmio para o jogo contra o Independiente del Valle é a seguinte: Brenno; Felipe, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza. O esquema do auxiliar técnico Alexandre Mendes será o 4-2-3-1.

Caso consiga a classificação, o Grêmio estará no grupo A da Libertadores ao lado do Palmeiras, Defensa y Justicia-ARG e Universitario-PER.