Sem Portaluppi, diretoria do Grêmio ‘ignora’ Douglas Costa e negócio ganha outro rumo; acerto estava sendo feito

A eliminação do Grêmio na Libertadores deu ao Tricolor outros problemas, como a saída de Renato Portaluppi do comando técnico gremista. A decisão foi tomada entre as duas partes. O treinador alega problemas de saúde e pediu para tirar um tempo e se cuidar. Em busca de um substituto, o nome de Tiago Nunes é um dos mais falados nos bastidores.









Ainda falando sobre a saída de Renato, os rumores é de que o “término” da diretoria com o técnico multicampeão aconteceu, dentre outros motivos, por um ‘racha’ no elenco. Segundo o repórter JB Filho, da Rádio Bandeirantes, os jogadores mais jovens e os mais velhos não tinham um bom relacionamento e Portaluppi já não conseguia mais administrar essa divisão.

Foto: Stuart Franklin/Getty Images



Ainda de acordo com JB, o presidente Romildo Bolzan estaria “aliviado” com a demissão de Renato, que pedia reforços de peso e que a diretoria encontrava dificuldades para conseguir. Sem a insistência do técnico, o mandatário fica livre de buscar esses jogadores de renome no futebol, como Douglas Costa. Inclusive, o jogador do Bayern de Munique não deve vir mais.

O jornalista Jeremias Wernek, através do seu canal no YouTube, afirmou que o contrato de Douglas já estava pronto. Com salário definido, o meia-atacante assinaria por dois anos e com cláusulas de desempenho. Entretanto, a saída de Renato deu novos rumos e internamente já dizem que Douglas Costa é “coisa do passado”.

Gurizada, sobre meu post do Douglas Costa, muitos estão interpretando errado, então vou explicar aqui. Douglas QUER vir, mas Romildo entende que não vale a pena investir todo esse dinheiro apenas em um jogador. Quem insistia muito pela contratação do Douglas era Renato. — CENTRAL ELIAS⁵³ ���� (@central_eliasm)

April 18, 2021





O técnico era quem pedia e “bancava” Douglas Costa, atleta que a direção via como um risco às finanças do clube. Em contrapartida, Portaluppi não se animava com Rafael Borré que, por sua vez, era desejo da diretoria. Entre outras, essa era uma das “tretas” da comissão e a alta cúpula tricolor.