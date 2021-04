Sem projeto na TV, Marcelo Adnet vira curinga e fará Oscar para o Globoplay · .

Sem projetos na TV desde que a Globo decretou o fim do remake da Escolinha do Professor Raimundo (2015-2021) e do Fora de Hora (2020), Marcelo Adnet se transformou em uma espécie de curinga para o Globoplay. Em 25 de abril, dia do Oscar, ele irá ancorar uma cobertura bem-humorada da principal premiação do cinema mundial, paralela à transmissão oficial na TV.

A estratégia de apostar em uma abordagem mais descontraída para o Oscar não é nova para o streaming. Em anos anteriores, a função já foi exercida pela trupe do Choque de Cultura e por Paulo Vieira e Renata Gaspar, que também integravam o elenco do Fora do Hora.

Neste ano, Adnet deve apostar em suas imitações para cativar o público no decorrer da longa cerimônia.

Humor de casa

A capacidade do humorista em captar trejeitos de celebridades e pessoas que estão em evidência na mídia se tornou o grande chamariz de seus projetos para o streaming. Primeiro, em Sinta-se em Casa, atração que funcionou como um diário da quarentena no ano passado.

Em vídeos curtos, ele satirizava os acontecimentos do dia anterior nas principais esferas: valia alfinetar o governo de Jair Bolsonaro ou repercutir os acontecimentos do BBB, por exemplo. O projeto deu tão certo que ele acabou sendo convidado para ser o garoto-propaganda do reality no Globoplay. Além de protagonizar comerciais, Adnet ganhou o Sinta-se na Casa, no qual faz graça com os atuais moradores da casa mais vigiada do Brasil.

Na TV aberta, ele foi escalado para o time de comentaristas do Plantão BBB. “É quase uma mesa-redonda, só que, em vez de falar sobre futebol, fala sobre BBB. Fico pensando se a obra ao lado da minha casa vai atrapalhar, se a minha bebê vai chorar, mas tudo isso é permitido no ao vivo”, declarou em comunicado enviado pela Globo à imprensa.

Contratado pela emissora em 2013, Adnet teve dificuldade para emplacar um projeto na TV. O Dentista Mascarado (2013) e o Adnight Show (2016-2017) fracassaram. Sua participação no Se Joga, em 2019, também não ajudou a alavancar a fase diária do vespertino.

O Tá no Ar: A TV na TV (2014-2019), um raro acerto, conquistou o telespectador. Várias esquetes viralizaram nas redes sociais. Agora, Marcelo deve ser aproveitado no novo programa de humor que a Globo desenvolve para enterrar de vez a era Marcius Melhem.

A cobertura do Oscar na Globo

Além da live de humor, a Globo também apostará em uma cobertura tradicional. A equipe da transmissão oficial será formada, mais uma vez, por Maria Beltrão, Arthur Xexéo e Dira Paes. G1 e Globoplay exibirão a íntegra do evento –na TV aberta, a cerimônia só começa quando o BBB21 acabar.

O recordista de indicações neste ano foi Mank (2020), que concorre em dez categorias, inclusive melhor filme. Chadwick Boseman (1976-2020) recebeu uma indicação póstuma na categoria melhor ator, por A Voz Suprema do Blues (2020), seu último trabalho.