Sem Remorso: crítica do filme da Prime Vídeo com Michael B. Jordan

Chegou ao catálogo da Prime Vídeo nesta sexta-feira (30) o filme “Sem Remorso”, um longa de ação protagonizado por ninguém menos que Michael B. Jordan, da franquia “Creed” e também de “Pantera Negra”, um dos atores mais requisitados do momento.

No longa, ele interpreta John Clarke, que busca vingar o assassinato de sua esposa e do filho que ainda não nasceu depois que ela foi morta a tiros enquanto ele estava em casa. Isso é tudo que você precisa saber para não estragar as surpresas que a história reserva. Veja a crítica:









Baseado na obra de Tom Clancy, o longa tem tudo que se espera de um filme desse porte: boa direção, atuações interessantes e um enredo que, por mais que aparente simplicidade, envolve uma grande conspiração na qual Kelly pode ser apenas uma ponta.

O personagem já foi visto em outros filmes, como parceiro de Jack Ryan, agente da CIA que agora é interpretado por John Krasinski em uma série de mesmo nome também na Prime Vídeo. Um de seus intérpretes foi Willem Dafoe.

Agora, com uma nova abordagem, o personagem ganha mais dinamismo e, provavelmente, uma franquia própria, para chamar de sua. Há potencial para que esse primeiro filme se desdobre em outros, adicionando mais sucessos a carreira de Jordan.