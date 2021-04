Sem rivais, Florentino Pérez é reeleito no Real Madrid com três grandes objetivos; veja quais são

Florentino Pérez foi reeleito presidente do Real Madrid, agora com novo mandado até 2025, depois que nenhum outro candidato se apresentou nas eleições. O clube anunciou na noite da última segunda-feira (12) o início do que será o sexto mandato do empresário espanhol.

“Esta manhã foi realizada na cidade do Real Madrid a proclamação de Florentino Pérez como presidente do Real Madrid e seu Conselho de Administração”, informou a instituição.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Florentino convocou as eleições no dia 1º de abril, e os outros possíveis candidatos tiveram de 3 a 12 do mesmo mês para apresentar candidaturas.

Mas, como aconteceu em 2013 e 2017, Florentino foi reeleito sem a necessidade de votação, pois não houve outro concorrente habilitado.

Para se candidatarem às eleições os candidatos devem ser sócios do Real Madrid há pelo menos 20 anos e possuir patrimônio pessoal suficiente para obter uma garantia bancária no valor de pelo menos 15% do orçamento do clube.

O objetivo de Florentino para a nova gestão será a inauguração do novo Santiago Bernabéu, o retorno das grandes contratações como Kylian Mbappé e/ou Erling Haaland e completar a conversão digital do clube.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Florentino Pérez, agora aos 74 anos, tornou-se presidente do clube em 2000, com a promessa de contratar Luís Figo. Desde então, a diretriz era clara: modernizar o clube e ter no elenco os melhores jogadores do mundo. Foi assim que chegaram ‘Os Galácticos’ como o próprio Figo, além de Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham ou Ronaldo.

De 2006 a 2009, Florentino fez uma pausa nas grandes contratações para depois voltar forte.

Em seguida, Benzema, Kaká e Cristiano Ronaldo chegaram para reconquistar o poder internacional de um clube que lutava para reconquistas a Champions League.