Sem Sergio Ramos, Real Madrid sofre outro desfalque de última hora para decisão contra o Liverpool

O técnico Zinedine Zidane tem mais um problema grave para lidar no Real Madrid. Na manhã desta terça-feira (6), o clube merengue emitiu um comunicado oficial e informou que o zagueiro Raphael Varane foi diagnosticado com COVID-19. O atleta foi isolado e terá de cumprir quarentena.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Com isso, Varane está fora das duas partidas diante do Liverpool, pelas quartas de final da Uefa Champions League, e também do embate diante do Barcelona, no maior clássico de LaLiga, neste final de semana.

A ausência de Varane cai como uma ‘bomba’ no Santiago Bernabéu, uma vez que a equipe já não poderia contar com Sergio Ramos, que sofreu uma lesão na panturrilha em partida pela seleção espanhola contra Kosovo. A tendência é que a zaga merengue seja composta por Éder Militão e Nacho.