sem Soteldo, derrotado em clássico e com vaga ameaçada no Paulista

Atual vice-campeão da América, o Santos vive situação delicada logo no começo de temporada, e a equipe de Ariel Holan chega pressionada para o duelo de terça-feira, na Bombonera, contra o Boca Juniors, na terça-feira, às 21h30 (Brasília) com transmissão AO VIVO do Fox Sports e vídeos em TEMPO REAL no ESPN.com.br, pela Conmebol Libertadores.

Com a derrota para o Corinthians, o Peixe acumula já três partidas seguidas onde saiu de campo derrotado. E se perder para o Boca, ficaria sem nenhum ponto após dois jogos na fase de grupos, complicando suas chances de classificação, já que perdeu na estreia da Libertadores na Vila Belmiro para o Barcelona-EQU.

Dos últimos nove jogos, o Peixe venceu apenas dois. Um contra o San Lorenzo na Argentina pela pré-Libertadores e outro contra a Inter de Limeira no Paulista.

A situação de Holan é complicada. O técnico argentino sofre pressão pelos resultados ruins e viu no fim da última semana os muros da Vila Belmiro serem pichados com mensagens de “Tetra é obrigação” e “time pipoqueiro”.

Para piorar, o Peixe, que já havia perdido peças importantes da última temporada como Diego Pituca e Lucas Veríssimo, vendeu Soteldo para a MLS neste fim de semana, ficando sem seu camisa 10.

Holan ainda não recebeu nenhum reforço, já que o Peixe tinha uma punição na Fifa por uma dívida com o Huachipato pela contratação de Soteldo. Porém, com a negociação do venezuelano, o clube pode voltar a contratar.

Fora que a situação no Paulista, a três rodadas do fim, é dramática. No grupo D, o Peixe tem 9 pontos e está em segundo, mas só um ponto na frente do Guarani, que tem um jogo a menos.