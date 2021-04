Sem Suárez, Atlético atropela o Eibar e abre vantagem para Real Madrid e Barcelona na liderança de LaLiga

Mesmo sem o atacante Luis Suárez, que deve perder o restante da temporada por lesão, o Atlético de Madrid goleou o Eibar por 5 a 0. O jogo, válido pela 33ª rodada de LaLiga, foi realizado no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, no domingo (18/04).

Com o resultado, o time colchonero chegou aos 70 pontos, quatro a mais do que o Real Madrid e cinco a mais do que o Barcelona. Os dois rivais, porém, tem um jogo a menos na competição.

Já o Eibar permanece na lanterna do Espanhol (20º posição), com 23.

O Atlético de Madrid abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Llorente desviou a bola para Correa apenas finalizar para o fundo da rede.

O segundo gol saiu após Renan Lodi receber lançamento pela esquerda e dar um passe para Carrasco, que cruzou na área. Correa girou para cima da zaga e chutou colocado.

Na volta do intervalo, a equipe colchonera balançou a rede outra vez. Aos três, Carrasco recebeu lançamento de Saúl, driblou o goleiro e tocou para o gol vazio.

Llorente marcou o quarto, aos oito minutos. Após jogada pela esquerda, Correa entrou na área e fez um cruzamento rasteiro para o jogador chutar colocado.

Aos 22, Carrasco foi à linha de fundo e tocou para trás. Llorente dominou e chutou para o gol, sem chances para o goleiro.

Atlético de Madrid 5 x 0 Eibar

GOLS: Carrasco, Ángel Correa (2) e Llorente (2)

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak, Giménez, Savic, Felipe, Renan Lodi, Trippier, Koke, Vitolo, Herrera, Kondogbia, Carrasco, Torreira, Saúl, Ángel Correa, Dembélé e Llorente

Técnico: Diego Simeone

EIBAR: Dmitrovic, Arbilla, Burgos, Álvarez, Ángel, Rafa, Dufur, Paulo Oliveira, García, Inui, Atienza, Rodrigues, Recio, Pozo, Kike, González

Técnico: José Luis Mendilibar