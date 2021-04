Sem treinador, Fortaleza confirma chegada de Titi; zagueiro está regularizado na CBF e pode fazer estreia

Durou menos de quatro meses a passagem do técnico Enderson Moreira no comando do Fortaleza. Sem mostrar um bom futebol e uma evolução a frente do Leão do Pici, a diretoria anunciou o desligamento do comandante após a eliminação na Copa do Nordeste após a derrota contra o Bahia, na semifinal, nos pênaltis.

“O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do treinador Enderson Moreira e sua comissão. O clube agradece aos profissionais pela dedicação, pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso em seus novos desafios”, disse o comunicado emitido pelo Leão no fim da tarde deste domingo (25).

O presidente Marcelo Paz que admitiu conversas com o técnico Fernando Diniz (mas o profissional descartou assumir o Leão) falou sobre a demissão de Enderson. “A gente antecipou uma situação, entendendo que quem chegar agora vai ter tempo de chegar mais forte no Brasileiro, que é a principal competição do ano”, comentou.

Foto: Felipe Oliveira/AGIF



A novidade no elenco fica por conta da regularização do zagueiro Titi, que, estando inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), está liberado para atuar pelo Leão, mesmo que ainda não tenha sido apresentado.

Dessa forma, o próximo treinador terá os seguintes zagueiros à disposição no elenco: Juan Quintero, Marcelo Benevenuto, Wanderson, Titi, Jackson e Vinicius.