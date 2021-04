SEMED Penedo aprimora gestão escolar em tempos de pandemia

Diretores e coordenadores recebem orientações da Secretaria de Educação

Decom PMP

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo promove reuniões, por meio de videoconferência, com a direção de todas as unidades da rede de ensino com objetivo de aprimorar o desenvolvimento das atividades limitadas pela pandemia do coronavírus.

“Essas reuniões estão acontecendo devido a necessidade de fortalecer os vínculos entre a SEMED e as nossas escolas, tendo em vista o momento que estamos vivenciando. Nesses encontros on-line, nós identificamos as necessidades específicas de cada unidade, socializamos estratégias de superação e debatemos a importância da gestão escolar nesse processo”, destaca Cíntya Alves, Secretária Municipal de Educação.

A Coordenadora Pedagógica Laudeci Melo acrescenta a iniciativa da gestão descentralizada, enaltecendo a colaboração de todos. “Estamos trabalhando de forma conjunta e conforme é possível, dentro das condições atuais, mobilizando cada gestor, cada coordenador, cada articulador para que assumam a responsabilidade individual e assim fortalecer o coletivo”.

O diretor da Escola Municipal Douglas Apratto Tenório, professor Marciel Pinheiro, é um dos gestores já atendidos pelo projeto. “Gostaria de agradecer a SEMED porque é muito importante que a gestão de cada unidade de ensino seja ouvida sobre acertos e erros e serem contempladas com as intervenções das técnicas da SEMED, visando melhorar esse momento atípico que estamos vivendo”, destaca

“Estamos atingindo o nosso objetivo que é compartilhar vivências e trabalhar juntos para superar as dificuldades”, afirma Cíntya Alves sobre o trabalho que será concluído na próxima segunda-feira, 26.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP