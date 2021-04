‘Semeia ódio’ · .

A Aliança Nacional LGBTI vai processar o pastor José Olímpio, da Assembleia de Deus do Alagoas, por ter afirmado orar pela morte de Paulo Gustavo, que está internado há mais de um mês e luta contra a Covid-19. “Infelizmente essa declaração desastrosa semeia o ódio, o preconceito, a discriminação e a violência”, disse o presidente do grupo ativista, Toni Reis, ao ..

Em uma publicação feita no Instagram, José Olímpio compartilhou uma foto de Paulo Gustavo caracterizado como o personagem Aníbal, do filme Minha Vida em Marte (2018), em que ele aparece usando uma peruca e dentro de uma igreja.

“Esse é o ator Paulo Gustavo que alguns estão pedindo oração e reza. E você, vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si”, escreveu o religioso.

Devido à repercussão negativa, o pastor apagou a postagem e trancou seu perfil na rede social, mas prints da publicação começaram a circular rapidamente na web.

Publicação de José Olímpio sobre Paulo Gustavo (Reprodução/Instagram)

Apesar de o evangélico não ter feito menção à orientação sexual do comediante, entidades que lutam pelo movimento LGBTQ+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer) repudiaram a declaração do membro da Assembleia de Deus.

A Aliança LGBTI enviou um ofício ao Ministério Público de Alagoas e está aguardando o estudo dos advogados para processar o evangélico pelo crime de homofobia e discurso de ódio, conforme previsto em lei.

“Infelizmente essa declaração desastrosa semeia o ódio, o preconceito, a discriminação e a violência. Ninguém merece morrer. Nem Paulo Gustavo, nem nenhum cidadão do mundo. Isso fere a dignidade humana, a liberdade”, disse Reis.

“Nós defendemos a liberdade de expressão, mas ela não deve ferir a dignidade humana. A liberdade de expressão não é irrestrita, ela precisa ter um marco, a pessoa tem que ter um freio e obedecer à lei”, completou o presidente da Aliança.

A Assembleia de Deus do Alagoas também foi procurada pela reportagem, mas não retornou o contato até a publicação deste texto.

Internado com Covid-19 desde 13 de março na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, Paulo Gustavo apresentou uma melhora e não tem mais hemorragia.

O humorista segue na luta contra a doença e apresenta complicações pulmonares, que já demandaram procedimentos invasivos como broncoscopias, pleuroscopias e colocação de dispositivos intrapulmoraes (ECMO).