Semifinais da Europa League têm confrontos definidos; veja os jogos e o calendário

O caminho para Gdansk, na Polônia, vai se afunilando, e os quatro semifinalistas da Europa League já estão definidos após o fim das quartas de final, nesta quinta-feira.

O Arsenal enfrentará o Villarreal em uma reedição da semifinal da Champions de 2005-06, vencida pelos Gunners nos pênaltis, e do outro lado da chave o Manchester United encara a Roma.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!