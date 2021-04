Semifinais do Campeonato Carioca são definidas. Veja quem Flamengo e Fluminense vão enfrentar!

A goleada do Fluminense por 4 a 1 sobre o Madureira, no confronto realizado na manhã deste domingo, no Maracanã, bateu o martelo sobre quais serão as semifinais do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense medirão forças, respectivamente, com Volta Redonda e Portuguesa.

Rubro-negros e tricolores terão vantagem nos confrontos, que serão realizados em duas partidas:

Flamengo x Volta Redonda

Fluminense x Portuguesa

O Flamengo, que se sagrou campeão da Taça Guanabara, joga por dois empates ou por dois resultados iguais diante do Voltaço. O Fluminense terá o mesmo trunfo no confronto com a Lusinha.

As partidas acontecerão nos dois próximos finais de semanas. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro ainda divulgará as datas dos duelos.