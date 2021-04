Semifinais do Carioca e da Taça Rio têm datas definidas

Já são conhecidas as semifinais da fase decisiva do Campeonato Carioca, que acontece a partir do próximo fim de semana. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou, no início da tarde desta segunda-feira, a tabela da fase semifinal do Campeonato Carioca e da Taça Rio, um prêmio de consolação para quem ficou de fora da luta pelo título.

Nas semifinais do Campeonato Carioca o Flamengo vai medir forças com o Volta Redonda, enquanto que o Fluminense duela com a Portuguesa. A dupla Fla-Flu tem vantagem de jogar por dois resultados iguais.

Na Taça Rio a vantagem é de Vasco e Nova Iguaçu. O Cruzmaltino duela com o Madureira, enquanto que o Laranja da Baixada encara o Botafogo. Abaixo a tabela:

Rodadas de ida:

Sábado (01/05)

15h15 (de Brasília) – Madureira x Vasco – Conselheiro Galvão

21h (de Brasília) – Volta Redonda x Flamengo – Estádio Raulino de Oliveira

Domingo (02/05)

16h (de Brasília) – Portuguesa x Fluminense – Estádio Luso-Brasileiro

18h (de Brasília) – Botafogo x Nova Iguaçu – Nilton Santos

Rodadas de volta:

Sábado (08/05)

16h (de Brasília) – Vasco x Madureira – São Januário

21h (de Brasília) – Flamengo x Volta Redonda – Maracanã

Domingo (09/05)

16h (de Brasília) – Fluminense x Portuguesa – Maracanã

18h (de Brasília) – Nova Iguaçu x Botafogo – A definir