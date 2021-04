“Sempre deixei claro”; Thiago Galhardo desabafa e manda recado após goleada do Inter

Todo torcedor do Internacional sabe que Thiago Galhardo esteve iluminado na noite da última quarta-feira (14). Principal destaque no ano passado, fez apenas a sua segunda partida na temporada 2021, mas logo balaçou a rede três vezes na goleada por 6 a 1 diante do Aimoré, no estádio Monumental do Cristo Rei, em São Leopoldo (RS), pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho.









“Estou feliz. Meu segundo jogo como titular na temporada. Estou feliz em poder ajudar, principalmente após a lesão. Sempre deixei claro que quero ajudar. É uma noite memorável, fazer três gols. A última vez tinha sido em 2019, pelo Ceará contra a Chapecoense. Dedicar aos meus filhos e minha avó”, falou o atacante, conforme publicou o “Terra”.

Para 2021, o técnico Miguel Ángel Ramírez conta com uma disputa acirrada no setor, já que Paolo Guerrero, que perdeu praticamente todo o ano passado por conta de uma grave lesão, também está disponível e pedindo passagem. O peruano começou no banco de reservas, mas também deixou o seu contra o Aimoré.

Galhardo foi artilheiro do Inter na temporada passada – Foto: Fernando Alves/AGIF.



Além da dupla, que surgem como favoritos, o elenco ainda conta com Yuri Alberto, que terminou o ano de 2020 em alta e fez questão de iniciar o Estadual com os jogadores da base. As outras opções são Palácios, Caio e Marcos Guilherme.

A importante vitória traz uma maior tranquilidade, pois o resultado recoloca o Internacional na liderança do Campeonato Gaúcho com 20 pontos, contra 17 do Grêmio, mas com dois jogos a mais que o rival. O próximo desafio do time colorado é contra o Esportivo, de Bento Gonçalves (RS).