Senai Bahia abre matrículas para 231 vagas gratuitas de aprendizagem industrial básica

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial está com inscrições abertas para um processo seletivo com 231 vagas gratuitas de Cursos de Aprendizagem Industrial Básica em dez municípios baianos. As oportunidades são voltadas para jovens com idades entre 14 e 21 anos. Os candidatos aprovados no processo seletivo poderão ser contratados na condição de jovem aprendiz, de acordo com a demanda das indústrias.

As vagas são para os cursos de Assistente Administrativo e Assistente de Produção nas unidades do SENAI de Barreiras, Camaçari, Salvador (Dendezeiros), Feira de Santana, Ilhéus, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães e Santo Antônio de Jesus.

O edital com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível no site do SENAI (www.aprendizagemsenaiba.com.br), onde os candidatos também devem realizar a inscrição, que será apenas pela internet, até o dia 11 de maio.

AULAS

As aulas serão ministradas pela internet, por meio da Plataforma MEU SENAI, de forma síncrona (ao vivo). Por isso, para que o aluno acompanhe as aulas, é preciso dispor de computador com acesso à internet.

Para as turmas do curso de Assistente de Produção, dos municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, as aulas serão realizadas de forma presencial.



SERVIÇO

O QUE: Cursos de Aprendizagem Industrial Básica – SENAI BAHIA

QUANDO: Até 11.05.2021

INSCRIÇÕES: Pela internet, no site www.aprendizagemsenaiba.com.br