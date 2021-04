Sensação da Netflix, Bridgerton é renovada para terceira e quarta temporadas · .

Antes mesmo do lançamento do segundo ano, Bridgerton foi renovada pela Netflix e terá também terceira e quarta temporadas. O anúncio foi feito nas redes sociais da gigante de streaming nesta terça (13). A série de Shonda Rhimes bateu recorde e virou uma das produções mais vistas da plataforma.

As próximas levas de episódios do drama, no entanto, não contarão com Regé-Jean Page, intérprete do duque de Hastings. Anthony (Jonathan Bailey) “roubará” o protagonismo de Daphne (Phoebe Dynevor) nos novos episódios.

A próxima temporada de Bridgerton vai adaptar O Visconde que Me Amava, segundo livro da história escrita por Julia Quinn. Nas obras, o “rodízio” de protagonista é comum, já que cada livro é dedicado a um dos irmãos Bridgerton.

No segundo ano, a trama vai mostrar as desventuras amorosas de Anthony (Bailey), o primogênito da família. Seu principal interesse afetivo será Kate Sharma (Kate Sheffield nos livros). A atriz responsável por interpretar a personagem será Simone Ashley (Sex Education).

A vice-presidente da Netflix, Bela Bajaria, comentou sobre a sequência da série de Shonda Rhimes em entrevista dada ao site Variety: “Temos planos divertidos para o futuro e achamos que o público continuará a acompanhar a série. Nós planejamos o futuro de Bridgerton a longo prazo”.

Com as gravações da segunda temporada ainda estão em andamento, a plataforma de streaming não divulgou a data de estreia do novo ano.

Confira abaixo ao anúncio da Netflix: